Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

F1 en DIRECTO: test postemporada de Abu Dhabi

Sigue aquí en vivo y en directo el test de F1 de este martes en Abu Dhabi en este enlace, el test postemporada 2025 o test de Pirelli. Con tiempos, posiciones y más.

Editado:
Directo Test Abu Dhabi

Tiempos en directo

Test de F1 en Abu Dhabi: tiempos y posiciones

1. Crawford (Aston Martin) – 1:23.766 – 119 vueltas
2. Aron (Sauber) – 1:23.847 – 126 vueltas
3. Browning (Williams) – 1:23.920 – 129 vueltas
4. Vesti (Mercedes) – 1:24.568 – 145 vueltas
5. Iwasa (Red Bull) – 1:24.925 – 121 vueltas
6. Antonelli (Mercedes) – 1:25.170 – 157 vueltas
7. O'Ward (McLaren) – 1:25.418 – 127 vueltas
8. Hirakawa (Haas) – 1:25.463 – 121 vueltas
9. Beganovic (Ferrari) – 1:25.720 – 122 vueltas
10. Piastri (McLaren) – 1:26.099 – 85 vueltas
11. Hamilton (Ferrari) – 1:26.138 – 73 vueltas
12. Norris (McLaren) – 1:26.142 – 71 vueltas
13. Albon (Williams) – 1:26.289 – 92 vueltas
14. Leclerc (Ferrari) – 1:26.417 – 75 vueltas
15. Sainz (Ferrari) – 1:26.454 – 76 vueltas
16. Lawson (Racing Bulls) – 1:26.505 – 141 vueltas
17. Lindblad (Racing Bulls) – 1:26.519 – 139 vueltas
18. Bortoleto (Sauber) – 1:26.767 – 78 vueltas
19. Hulkenberg (Sauber) – 1:27.004 – 76 vueltas
20. Gasly (Alpine) – 1:27.433 – 144 vueltas
21. Hadjar (Red Bull) – 1:27.515 – 111 vueltas
22. Maini (Alpine) – 1:27.544 – 128 vueltas
23. Vandoorne (Aston Martin) – 1:27.743 – 108 vueltas
24. Bearman (Haas) – 1:27.827 – 80 vueltas
25. Ocon (Haas) – 1:31.407 – 4 vueltas

Comentarios en directo

Por: Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis

Y por supuesto, gracias a todos vosotros, por estar ahí durante todo el año valorando nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en traeremos la mejor información. En enero más directos, y antes, seguiremos informándote aquí sin cerrar en ningún momento, ¡ni siquiera en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo! Felices fiestas a todos. Se os quiere

Y bueno, tanto se ha hablado del DRS, que nosotros preferimos despedirnos de lo verdaderamente importante, los motores Renault, que dieron la gloria a España y a Fernando Alonso en 2005 y 2006. ¡Gracias por todo!

Formula 1

El motor Renault se despide en silencio de la F1: 50 años de historia llegan a su fin

No habrá más motores Renault en F1. El domingo en Abu Dhabi fue la última carrera de un bloque diseñado en Viry-Châtillon. Un final emotivo, pero también restringido al círculo de los directamente implicados, sin demasiada solemnidad.

El motor Renault se despide en silencio de la F1: 50 años de historia llegan a su fin

¡Aquí el resumen del test de Abu Dhabi F1 por si te lo has perdido!

Formula 1

Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi

Jak Crawford dejó al Aston Martin primero en la última jornada de la F1 2025, el test postemporada en Abu Dhabi o test de Pirelli. Resumen, resultados y fotos.

Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi

Más que la de tiempos, esta es la lista importante hoy, la de número vueltas

1. Antonelli (Mercedes) – 157 vueltas
2. Vesti (Mercedes) – 145 vueltas
3. Gasly (Alpine) – 144 vueltas
4. Lawson (Racing Bulls) – 141 vueltas
5. Lindblad (Racing Bulls) – 139 vueltas
6. Aron (Sauber) – 126 vueltas
7. O’Ward (McLaren) – 127 vueltas
8. Maini (Alpine) – 128 vueltas
9. Browning (Williams) – 129 vueltas
10. Beganovic (Ferrari) – 122 vueltas
11. Iwasa (Red Bull) – 121 vueltas
12. Hirakawa (Haas) – 121 vueltas
13. Crawford (Aston Martin) – 119 vueltas
14. Vandoorne (Aston Martin) – 108 vueltas
15. Hadjar (Red Bull) – 111 vueltas
16. Albon (Williams) – 92 vueltas
17. Piastri (McLaren) – 85 vueltas
18. Bearman (Haas) – 80 vueltas
19. Bortoleto (Sauber) – 78 vueltas
20. Hulkenberg (Sauber) – 76 vueltas
21. Sainz (Ferrari) – 76 vueltas
22. Leclerc (Ferrari) – 75 vueltas
23. Hamilton (Ferrari) – 73 vueltas
24. Norris (McLaren) – 71 vueltas
25. Ocon (Haas) – 4 vueltas

¡Y ya es oficial lo que adelantábamos esta mañana!

Formula 1

OFICIAL: Helmut Marko deja Red Bull F1

Marko abandona su puesto como asesor de motorsport de Red Bull tras 25 años al mando.

OFICIAL: Helmut Marko deja Red Bull F1

 

 

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United States J. Crawford Aston Martin Racing 35 Aston Martin Mercedes 119

1'23.766

     226.960
2
P. Aron Sauber F1 Team
 97 Sauber Ferrari 126

+0.081

1'23.847

 0.081   226.741
3
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 129

+0.154

1'23.920

 0.073   226.544
4 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 145

+0.802

1'24.568

 0.648   224.808
5 Japan A. Iwasa Red Bull Racing 37 Red Bull Red Bull 121

+1.159

1'24.925

 0.357   223.863
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 157

+1.404

1'25.170

 0.245   223.219
7 Mexico P. O'Ward McLaren F1 89 McLaren Mercedes 127

+1.652

1'25.418

 0.248   222.571
8 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 121

+1.697

1'25.463

 0.045   222.454
9
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 122

+1.954

1'25.720

 0.257   221.787
10 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 85

+2.333

1'26.099

 0.379   220.810
11 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 73

+2.372

1'26.138

 0.039   220.710
12 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 71

+2.376

1'26.142

 0.004   220.700
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 92

+2.523

1'26.289

 0.147   220.324
14 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 75

+2.651

1'26.417

 0.128   219.998
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 76

+2.688

1'26.454

 0.037   219.904
16 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Honda 141

+2.739

1'26.505

 0.051   219.774
17
A. Lindblad Racing Bulls
 41 RB Honda 139

+2.753

1'26.519

 0.014   219.739
18 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 78

+3.001

1'26.767

 0.248   219.110
19 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 76

+3.238

1'27.004

 0.237   218.514
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 144

+3.667

1'27.433

 0.429   217.441
21 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 111

+3.749

1'27.515

 0.082   217.238
22 India A. Maini Alpine 62 Alpine Renault 128

+3.778

1'27.544

 0.029   217.166
23 Belgium S. Vandoorne Aston Martin Racing 34 Aston Martin Mercedes 108

+3.977

1'27.743

 0.199   216.673
24 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 80

+4.061

1'27.827

 0.084   216.466
25 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 4

+7.641

1'31.407

 3.580   207.988
Resultados del test de F1 en Abu Dhabi: test postemporada o test de Pirelli

 

Actualizamos la tabla y posiciones finales y ya lo tendríamos...

Curiosamente el primer piloto en ver la bandera a cuadros fue Oscar Piastri. Como habría querido que ocurriera el pasado domingo

¡Y señoras y señores, ahora sí, acaba la temporada 2025 de F1!

1:23.847 para Aron, que pone segundo al Sauber, y 1:24.568 para Vesti, de nuevo con el Mercedes cuarto

Entendemos este tuit de Williams. Nosotros también un poco tristes porque acaba la F1, pero con ganas de bajar un poco el ritmo después de un agotador curso de 24 carreras en las que os lo hemos contado todo y a todas horas. ¡De hecho aquí estamos desde las seis de la mañana!

 

¡Menos de media hora para el final de la temporada 2025 de F1! Veamos si se estabilizan las cosas o hay sorpresas de última hora

Y ahora es Antonelli, con la aerodinámica móvil en el Mercedes, quien se coloca cuarto gracias a un 1:25.170
 

¡Qué trajín actualizando los tiempos y posiciones! Ahora Vesti detiene el crono en 1:25.192 para dejar cuarto al Mercedes

Hamilton sigue saliendo del pozo y ya roza el top 10. Es 11º, justo detrás del Ferrari 2025 que lleva Beganovic

Algún problema debe tener el Haas. Dio con él 80 vueltas Bearman, pero por la tarde Ocon solo ha dado cuatro...

Agradecemos este tuit de Alpine, porque es una de las últimas veces que vamos a escuchar un motor Renault en Fórmula 1. El año que viene, el equipo francés llevará unidad de potencia Mercedes.

 

Seamos serios: liderar este test no vale para nada, pero sería tan poético que Aston Martin acabara encabezando la última jornada de la F1 2025...

¡Menos de una hora para el final del test!