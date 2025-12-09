F1 en DIRECTO: test postemporada de Abu Dhabi
Sigue aquí en vivo y en directo el test de F1 de este martes en Abu Dhabi en este enlace, el test postemporada 2025 o test de Pirelli. Con tiempos, posiciones y más.
Tiempos en directo
Test de F1 en Abu Dhabi: tiempos y posiciones
1. Crawford (Aston Martin) – 1:23.766 – 119 vueltas
2. Aron (Sauber) – 1:23.847 – 126 vueltas
3. Browning (Williams) – 1:23.920 – 129 vueltas
4. Vesti (Mercedes) – 1:24.568 – 145 vueltas
5. Iwasa (Red Bull) – 1:24.925 – 121 vueltas
6. Antonelli (Mercedes) – 1:25.170 – 157 vueltas
7. O'Ward (McLaren) – 1:25.418 – 127 vueltas
8. Hirakawa (Haas) – 1:25.463 – 121 vueltas
9. Beganovic (Ferrari) – 1:25.720 – 122 vueltas
10. Piastri (McLaren) – 1:26.099 – 85 vueltas
11. Hamilton (Ferrari) – 1:26.138 – 73 vueltas
12. Norris (McLaren) – 1:26.142 – 71 vueltas
13. Albon (Williams) – 1:26.289 – 92 vueltas
14. Leclerc (Ferrari) – 1:26.417 – 75 vueltas
15. Sainz (Ferrari) – 1:26.454 – 76 vueltas
16. Lawson (Racing Bulls) – 1:26.505 – 141 vueltas
17. Lindblad (Racing Bulls) – 1:26.519 – 139 vueltas
18. Bortoleto (Sauber) – 1:26.767 – 78 vueltas
19. Hulkenberg (Sauber) – 1:27.004 – 76 vueltas
20. Gasly (Alpine) – 1:27.433 – 144 vueltas
21. Hadjar (Red Bull) – 1:27.515 – 111 vueltas
22. Maini (Alpine) – 1:27.544 – 128 vueltas
23. Vandoorne (Aston Martin) – 1:27.743 – 108 vueltas
24. Bearman (Haas) – 1:27.827 – 80 vueltas
25. Ocon (Haas) – 1:31.407 – 4 vueltas
Comentarios en directo
Por: Jose Carlos de Celis
El motor Renault se despide en silencio de la F1: 50 años de historia llegan a su fin
No habrá más motores Renault en F1. El domingo en Abu Dhabi fue la última carrera de un bloque diseñado en Viry-Châtillon. Un final emotivo, pero también restringido al círculo de los directamente implicados, sin demasiada solemnidad.
¡Aquí el resumen del test de Abu Dhabi F1 por si te lo has perdido!
Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi
Jak Crawford dejó al Aston Martin primero en la última jornada de la F1 2025, el test postemporada en Abu Dhabi o test de Pirelli. Resumen, resultados y fotos.
Más que la de tiempos, esta es la lista importante hoy, la de número vueltas
1. Antonelli (Mercedes) – 157 vueltas
2. Vesti (Mercedes) – 145 vueltas
3. Gasly (Alpine) – 144 vueltas
4. Lawson (Racing Bulls) – 141 vueltas
5. Lindblad (Racing Bulls) – 139 vueltas
6. Aron (Sauber) – 126 vueltas
7. O’Ward (McLaren) – 127 vueltas
8. Maini (Alpine) – 128 vueltas
9. Browning (Williams) – 129 vueltas
10. Beganovic (Ferrari) – 122 vueltas
11. Iwasa (Red Bull) – 121 vueltas
12. Hirakawa (Haas) – 121 vueltas
13. Crawford (Aston Martin) – 119 vueltas
14. Vandoorne (Aston Martin) – 108 vueltas
15. Hadjar (Red Bull) – 111 vueltas
16. Albon (Williams) – 92 vueltas
17. Piastri (McLaren) – 85 vueltas
18. Bearman (Haas) – 80 vueltas
19. Bortoleto (Sauber) – 78 vueltas
20. Hulkenberg (Sauber) – 76 vueltas
21. Sainz (Ferrari) – 76 vueltas
22. Leclerc (Ferrari) – 75 vueltas
23. Hamilton (Ferrari) – 73 vueltas
24. Norris (McLaren) – 71 vueltas
25. Ocon (Haas) – 4 vueltas
¡Y ya es oficial lo que adelantábamos esta mañana!
OFICIAL: Helmut Marko deja Red Bull F1
Marko abandona su puesto como asesor de motorsport de Red Bull tras 25 años al mando.
Resultados del test de F1 en Abu Dhabi: test postemporada o test de Pirelli
Actualizamos la tabla y posiciones finales y ya lo tendríamos...
Curiosamente el primer piloto en ver la bandera a cuadros fue Oscar Piastri. Como habría querido que ocurriera el pasado domingo
¡Y señoras y señores, ahora sí, acaba la temporada 2025 de F1!
1:23.847 para Aron, que pone segundo al Sauber, y 1:24.568 para Vesti, de nuevo con el Mercedes cuarto
¡Menos de media hora para el final de la temporada 2025 de F1! Veamos si se estabilizan las cosas o hay sorpresas de última hora
Y ahora es Antonelli, con la aerodinámica móvil en el Mercedes, quien se coloca cuarto gracias a un 1:25.170
¡Qué trajín actualizando los tiempos y posiciones! Ahora Vesti detiene el crono en 1:25.192 para dejar cuarto al Mercedes
Hamilton sigue saliendo del pozo y ya roza el top 10. Es 11º, justo detrás del Ferrari 2025 que lleva Beganovic
Algún problema debe tener el Haas. Dio con él 80 vueltas Bearman, pero por la tarde Ocon solo ha dado cuatro...
Agradecemos este tuit de Alpine, porque es una de las últimas veces que vamos a escuchar un motor Renault en Fórmula 1. El año que viene, el equipo francés llevará unidad de potencia Mercedes.
Seamos serios: liderar este test no vale para nada, pero sería tan poético que Aston Martin acabara encabezando la última jornada de la F1 2025...
¡Menos de una hora para el final del test!