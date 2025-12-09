Pirelli presenta los neumáticos para la F1 2026: esto es lo que debes saber

Pirelli ha presentado esta mañana en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, los neumáticos para los coches de Fórmula 1 en la temporada 2026. Lo ha hecho durante una jornada colectiva de test de postemporada organizados por la propia empresa italiana.

A la espera de la homologación, que tendrá lugar dentro de seis días (el 15 de diciembre), Pirelli mostró las nuevas gomas para el Gran Circo, diferentes a los actuales en todos los aspectos.

Más estrechos, con un radio menos ancho y distinguidos por gráficos diferentes a los propuestos en los últimos años. En resumen, diferentes en la forma y en el fondo, aunque los colores siguen siendo los mismos, con los que el Duro (raya blanca), el Medio (amarillo) y el Blando (rojo) serán distinguibles carrera a carrera, así como el Intermedio (verde) y el de lluvia extrema (azul).

En cuanto a las diferencias gráficas, si los colores y su colocación no cambian, el diseño que aparece sí es diferente. Ya no es una línea continua, sino una referencia realmente apreciable a la bandera a cuadros, al menos cuando los neumáticos están parados.

La gama de neumáticos de seco para 2026 consta de cinco compuestos y va del C1, el más duro, al C5, el más blando. Recordemos que se decidió no homologar el C6 porque es demasiado parecido en prestaciones al compuesto que le precede, el C5.

En comparación con 2025, todos los compuestos de seco tienen diferencias más amplias y homogéneas entre ellos en términos de rendimiento, y eso se hizo para intentar fomentar la diferenciación de estrategias durante las carreras.

En cuanto a los neumáticos para lluvia, el dibujo de la banda de rodadura no se ha modificado, por lo que lo que diferencia a la versión 2026 de la 2025 es el tamaño.

En este sentido, las dimensiones de los neumáticos son menores que las de 2025 para adaptarse a los coches que se han construido según el nuevo reglamento técnico, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El diámetro de la llanta será de 18 pulgadas, pero lo que cambiará será la anchura del neumático, reducida en 25 milímetros para los delanteros y 30 milímetros para los traseros. También cambiará el diámetro, que será 15 milímetros menor para los delanteros y 10 milímetros menor para los traseros.

Los neumáticos -a excepción de los C1- ruedan hoy por última vez en Abu Dhabi con los "coches mula", construidos por los equipos para tratar de imitar la aerodinámica activa de 2026 y acercarse así lo más posible a los que encontrarán a partir del shakedown de Barcelona a finales del mes de enero.

SIGUE LOS TEST EN DIRECTO: Fórmula 1 F1 en DIRECTO: test postemporada de Abu Dhabi (con tiempos y posiciones)

Neumáticos Pirelli de la F1 2026 Foto de: Pirelli