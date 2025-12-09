El primer día de Bottas en Cadillac antes de su regreso a la F1

Valtteri Bottas ha completado su primer día oficialmente como piloto de Cadillac en la Fórmula 1, antes de regresar a la parrilla de la máxima categoría del automovilismo en 2026.

Tras quedarse sin asiento a finales de 2024, el finés firmó como piloto reserva de Mercedes, un contrato que terminó tras la última carrera de la temporada 2025 en Abu Dhabi, y ahora está empezando a familiarizarse con su nuevo equipo en la fábrica británica de Silverstone, aunque tendrá que esperar hasta enero para salir a la pista por primera vez con el equipo americano.

"Estoy emocionado de empezar mi andadura como piloto del equipo Cadillac de Fórmula 1, por fin", dijo Bottas. "Este es un momento de orgullo en mi carrera, ya que marca el comienzo de un nuevo capítulo de vuelta a la parrilla con un equipo que está comenzando su aventura en este deporte".

"Hay mucho trabajo duro por delante, así que estoy deseando aprovechar mi experiencia para ayudar al equipo ahora que estoy totalmente a bordo".

"Ver que todo arranca por primera vez como un equipo completamente nuevo es especial y te hace darte cuenta de la fuerza del proyecto. Es importante prepararse bien, ya que estos momentos son realmente los primeros pasos para prepararnos para la primera prueba. Estoy impaciente por empezar la temporada y volver a competir", explicó.

Valtteri Bottas, Cadillac Foto de: Cadillac Communications

El director del equipo, Graeme Lowdon, añadió: "Es fantástico tener por fin a Valtteri integrado en el equipo. Llevamos tiempo planificándolo, así que es fantástico ver cómo se suceden estos momentos antes de nuestra primera temporada en la pista".

"Estoy orgulloso de todo el trabajo que está haciendo todo el mundo en el equipo. La Fórmula 1 es el mejor deporte de equipo del mundo y es en momentos como éste cuando se ven las habilidades, el talento y la experiencia que tenemos, y lo bien que sentará tener aquí un talento como Valtteri".

Cadillac pudo coger prestado el SF-23 de su proveedor de motores, Ferrari, para llevar a cabo una prueba en Imola el mes pasado con el objetivo de practicar el aspecto operativo del funcionamiento de un monoplaza de F1. El compañero de equipo de Bottas, Sergio Pérez, se puso al volante.

Mientras tanto, Cadillac ha estado planeando poner en marcha su nuevo coche en Navidad antes de presentarlo en enero, antes de la primera prueba de pretemporada en Barcelona del 26 al 30 de enero.