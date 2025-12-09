Vídeo: las preguntas y respuestas indiscretas entre los pilotos de F1

Acabó la temporada 2025 de y DAZN F1, dueña de los derechos de retransmisión en España, reveló una sorpresa que tenía guardada y que fue gestando durante sus entrevistas este año. Después de hablar con los pilotos, les pedían que hicieran una pregunta comprometida a otro miembro de la parrilla, y cuando entrevistaban a quien había recibido la pregunta, seguían con la cadena.

Estas fueron las preguntas y respuestas:

Franco Colapinto a Albon: "¿Cuál fue tu mayor error en una primera cita?". Respuesta: "Ningún error. Piloto perfecto, y cita perfecta".

Alex Albon a Hulkenberg: "¿A qué hora haces caca antes de la carrera del domingo?". Respuesta: "Normalmente por la mañana, me gusta. Normalmente es lo mejor".

Nico Hulkenberg a Esteban Ocon: "¿Qué es lo que más te gusta hacer un sábado por la noche, la noche antes de la carrera?" Respuesta: "El sábado por la noche nada alocado. Lo siento por Nico si esperaba una pregunta más brillante, pero para mí lo más importante es dormir 12 horas".

Isack Hadjar a Tsunoda: "¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Porque apestas...". Respuesta: "Ayer. Ah no, esta mañana. Quizás el bajón no se lleve bien con su nariz".

Yuki Tsunoda a Bearman: "¿Cómo puedes cocinar tan mal?". Respuesta: "Porque no tengo talento a los fogones.

Oliver Bearman a Lawson: "¿Alguna vez has meado en el coche?". Respuesta: "Nunca. Lo he intentado, la verdad, pero por algún motivo no puedo".

Liam Lawson a Piastri: "Sé sincero, ¿usaste el reposacabezas en Japón?". Respuesta: "Sí, lo hice. Solo para descansar".

Oscar Piastri a Sainz: "¿Quién es el piloto que menos te gusta de la parrilla?". Respuesta: "Nunca llegué a hablar casi con Nikita [Mazepin] o con Logan [Sargeant], no conozco muy bien a Isack Hadjar... me estoy dando cuenta de que no me cuesta mucho mojarme".

Carlos Sainz a Andrea Kimi Antonelli: "¿En qué deporte crees que me ganarías?". Respuesta: "En ciclismo no. En golf no, porque es bueno. Al futbolín... sí, al futbolín".

Pierre Gasly a Bortoleto: "Tienes que irte de vacaciones con otros 18 pilotos de F1, lo que significa que tienes que dejar a uno fuera, ¿quién sería?". Respuesta: "Solo porque nos chocamos en la última carrera... Lance, lo siento tío, pero...".

Gabriel Bortoleto a Alonso: "De todos los pilotos de la parrilla de F1, quién no querrías tener en tu equipo y por qué?". Respuesta: "Lawson... y no tendría... jé, no sé, difícil... no tendría a Ocon".

Evidentemente esa respuesta de Fernando Alonso fue la que más llamó la atención, por la sinceridad que caracteriza al bicampeón y porque reaviva ciertos roces que ha tenido. Por supuesto, su relación con Esteban Ocon se deterioró en Alpine, aunque a su vez Alonso fue clave en la victoria del francés en Hungría 2021.

¿Y de dónde nace lo de Alonso y Lawson? El neozelandés arruinó la sprint de Alonso en Austin 2024, y el español le llamó idiota por la radio, antes de una discusión en la que Lawson reveló que Alonso le amenazó con joderle. Este año, en la sprint de Miami, Lawson llevó contra el muro a Alonso, y lejos de disculparse, aseguró que él estaba delante en el vértice de la curva.

Afortunadamente para Alonso, en 2026 seguirá con Lance Stroll como compañero en Aston Martin y Lawson, junto al debutante Arvid Lindblad en Racing Bulls.