Jos Verstappen, sobre Toto Wolff: "No me gusta su actitud"

Jos Verstappen, padre del piloto neerlandés de Red Bull, sigue sin hablarse con Toto Wolff, algo que se ha mantenido desde el accidente que sufrió su hijo por un toque con Lewis Hamilton en el último GP de Gran Bretaña.

El motivo de la discordia fue que el equipo de Hamilton celebró su victoria en casa mientras padre e hijo estaban en el hospital. "No me gusta la forma en que se ha comportado desde Silverstone", dijo Verstappen padre en una entrevista al Daily Mail. "Había un piloto en el hospital y estaban festejando en el podio como si acabaran de proclamarse campeones del mundo".

En su momento, Wolff subrayó que sólo festejaron cuando se enteraron de que Max Verstappen estaba bien. Sin embargo la relación entre el austriaco y la familia del neerlandés ha sido diferente desde entonces.

"No pensaba que Toto era así. Pero entonces conocí a un Wolff diferente", afirma el ex piloto. "No hubo ningún contacto, no envió ningún mensaje, nada. Sin embargo, nos había hablado en Año Nuevo. Digámoslo así: teníamos una buena relación hasta Silverstone".

Es un secreto a voces en el paddock que Verstappen, el mánager Raymond Vermeulen y Wolff se reunieron en el pasado, aunque oficialmente solo han tenido pequeñas conversaciones. Se especula que, extraoficialmente, ambas partes querían mantener un vacío legal en caso de que Red Bull no fuera capaz de ganar y Hamilton se retirase.

El tema es que, si alguna vez se habló seriamente, probablemente haya quedado aparcado, al menos por el momento. Además, Hamilton amplió su contrato con Mercedes hasta finales de 2023.

Para Jos Verstappen, actualmente no hay motivos para mirar hacia otro lado: "Max tiene contrato hasta finales de 2023, pero espero que pueda quedarse en Red Bull hasta el final de su carrera. Es muy feliz en este entorno y tenemos una buena relación con Christian [Horner, jefe de equipo] y Helmut [Marko, principal asesor]".

Ambos pilotos llegan a la última carrera de la temporada con la misma cantidad de puntos, pero Verstappen sigue por delante de Hamilton en la clasificación gracias a haber conseguido más victorias en el transcurso de la Fórmula 1 2021.