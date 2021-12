Ver ganar a Lewis Hamilton es casi una tradición en la era moderna de la Fórmula 1, y es que el piloto británico se convirtió en el piloto con más victorias de la historia en apenas 14 temporadas cuando superó a Michael Schumacher en el GP de Portugal de 2020.

Gran parte de sus triunfos los ha logrado con el equipo Mercedes, siendo este dúo el que más veces ha estado en lo alto del podio en los más de 71 años de antigüedad de la categoría, con 82 hasta la fecha.

Alguien que tiene mucho que ver en todas esas victorias del heptacampeón es su ingeniero de pista, Peter Bonnington, más conocido por el público general como 'Bono'. Así es como suele llamar Hamilton al inglés que le ha acompañado desde su llegada al equipo en 2013 y que trabajó, precisamente, con el piloto al que recientemente sobrepasó, Michael Schumacher.

Sin embargo, hay una historia muy peculiar detrás de cada victoria del británico de Mercedes. En la habitual fotografía de celebración con todos los empleados al término de la ceremonia del podio, el ingeniero suele posar con un huevo en la mano, algo bastante extraño si no se conoce el por qué.

La razón es más simple y divertida de lo que parece, pues 'Bono' lo sujeta por la película Elegidos para el triunfo [Cool Runnings], una comedia del año 1993 basada en la participación del equipo jamaicano de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary 1988.

Durante una de las escenas, uno de los deportistas jamaicanos dice: "Do you wanna kiss my egg?" ["¿Quieres besar mi huevo?"], en un momento en el que varios aficionados que están en la grada se burlan del conjunto caribeño, y es por ello que el ingeniero siempre tiene un huevo en la mano.

Este deporte es tan curioso y espectacular como la historia de los jamaicanos en este evento, pues se trata de una modalidad de descenso en trineo en donde se alcanzan velocidades de más de 150 km/h. En Calgary, ciudad canadiense que albergó la cita olímpica, Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White y Samuel Clayton se convirtieron en los primeros atletas de una región tropical en participar en unos Juegos de Invierno.

El filme dirigido por Jon Turteltaub rememora tal hazaña en tono humorístico, y los deportistas acaban volcando en su bajada por la pista, pero son capaces de levantarse por sí mismos y llevar el trineo hasta la meta mientras que el público les brinda una gran ovación.

Después de la victoria en el pasado Gran Premio de Brasil 2021, cita en la que Hamilton dominó con mano de hierro y remontó desde la última posición, Mike Elliott, director técnico de Mercedes, fue quien reveló el verdadero motivo por el que un huevo se ha ganado un hueco en las celebraciones.

"Es una referencia a la película, en la que un equipo de bobsleigh compite contra otros que han estado durante muchos años en el circuito, especialmente los suizos. Los jamaicanos deciden que lo mejor es copiar lo que hacen los de Suiza, porque piensan que eso los hará más rápidos", dijo el trabajador de Mercedes en F1.

"Después, descubren que eso no funciona para ellos y vuelven a sus raíces y cultura para hacerlo por sí mismos. En la película, hay un personaje que sujeta un huevo y todos lo besan antes de empezar el descenso".

"Cuando se chocan y están en el suelo doloridos, solo hay una cosa que les preocupa, y es el huevo. Es una película que te enseña cultura y valores, creo que es muy importante, y representa la fuerza que tenemos en Mercedes, particularmente en Lewis, y se vio con su fin de semana en Brasil", finalizó Elliott.