Pérez alega que un problema de motor lastró su lucha con Sainz

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez acabó en la cuarta posición del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2022, un evento del que salió a disgusto con el resultado después de que un fallo en su unidad de potencia Honda le impidiera acercarse al español Carlos Sainz para luchar por el podio.

Checo Pérez se mantuvo conservador en el arranque, mientras su compañero Max Verstappen adelantó a Carlos Sainz. El de Ferrari se quedó en la tercera plaza por delante del mexicano de Red Bull.

Pérez intentó acercarse al madrileño durante la primera parte de la carrera, pero una pérdida de potencia en su motor a partir de la vuelta 20 y que tuvo que soportar durante tres giros, le alejó a más de siete segundos.

Checo de hecho tuvo una curiosa charla con su ingeniero, que primero consideró que el bajón de rendimiento del coche #11 se debió a que había perdido rebufo de Sainz. Cuando Pérez le dijo que en las rectas sentía pérdida de potencia, le dieron instrucciones para cambiar el mapa motor y volver a la normalidad.

Sin embargo, las cosas no mejoraron del todo. "No, no pude hacer nada. Tenía demasiado déficit en el motor, por más que intentaba, empujaba muchísimo en las curvas y sobrecalenté los neumáticos. No podía llegar a Carlos", expresó Pérez en declaraciones a FOX Sports México.

Las oportunidades de Pérez volvieron cuando salió a pista el coche de seguridad consecuencia del accidente entre Lando Norris y Pierre Gasly, pero el fallo en la unidad de potencia impidió que, incluso con un set de neumáticos medios nuevos frente a los duros Sainz, no tuviera una oportunidad real de ir por el último puesto del podio.

"Estaba en zona de DRS, pero no hacía nada", señaló el mexicano.

"Recuperé un poco de potencia, pero nunca lo suficiente. Perdí creo que en dos vueltas siete segundos, fue un desastre total".

"Tenía que apretar mucho en las curvas porque no tenía potencia en las rectas. Perdía alrededor de 10 km/h en las rectas, ni con el DRS podía alcanzar a Carlos", finalizó el piloto de Red Bull. Finalmente sí que hizo un intento de adelantamiento en la curva 1, pero se fue largo y el #55 mantuvo el puesto.

Pérez se mantiene en el tercer puesto del campeonato de pilotos, con 66 puntos.