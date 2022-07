Pérez, menos cómodo con el Red Bull RB18 tras los últimos cambios

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez arrancó muy bien la temporada 2022 de Fórmula 1, con cinco podios en las primeras cinco carreras, incluyendo una victoria en el Gran Premio de Mónaco.

Sin embargo, el piloto mexicano parece haber perdido esa competitividad al volante del RB18 desde el Gran Premio de Canadá, donde el viernes terminó a un segundo de su compañero de equipo, Max Verstappen, antes de sufrir un accidente bajo la lluvia en la clasificación y de abandonar el domingo por un fallo de fiabilidad en la caja de cambios.

El pasado fin de semana, en Silverstone, Pérez terminó a seis décimas de Verstappen en la segunda sesión de entrenamientos y a cuatro décimas en la FP3, que fueron los únicos momentos del fin de semana con pista seca antes de la carrera. El domingo, "Checo" se recuperó de un incidente que lo dejó último tras dañar su alerón delantero y logró terminar segundo, mientras que el piloto neerlandés solo pudo ser séptimo debido a un problema en su monoplaza.

En referencia a una pregunta sobre si desde Montreal el equipo austriaco había cambiado algo en el coche para centrarse más en la parte delantera del RB18, una característica que se adapta más al estilo de conducción de Verstappen, el piloto mexicano reconoció que ya no se siente igual.

"No he estado tan cómodo tras los desarrollos del coche como lo estaba al inicio de la temporada, por decirlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y ojalá pueda tener un fin de semana más tranquilo aquí en Austria", respondió.

Cuando se le insistió sobre si el desarrollo ahora se centraba en la parte delantera del coche, Pérez se limitó a decir: "Está siendo así en términos de lo cómodo que me sentía al inicio, pero solo he tenido dos carreras desde entonces y el pasado fin de semana me sentí realmente mal, por lo que creo que este es el primer fin de semana en el que voy a poder ver [si es así o no]".

Checo, que llega al fin de semana del GP de Austria después de recortarle 12 puntos a Verstappen en Silverstone, explicó que el principal objetivo es que las cosas vayan bien para Red Bull como equipo mientras lucha con su compañero por el título de pilotos.

"Quiero ganar a Max, eso no es ningún secreto, pero también quiero que todo el equipo Red Bull lo haga bien. Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas por el campeonato, pero al final estoy feliz también porque es mi equipo. La competencia solo está aumentando, así que es importante continuar empujando duro y seguir yendo hacia adelante", dijo.

Por último, el piloto de Guadalajara aseguró que no se imagina teniendo un accidente en pista con Verstappen pese a estar luchando por el mismo objetivo.

"Tenemos libertad para correr, queremos hacerlo lo mejor posible personalmente, pero obviamente [el equipo] no quiere que tengamos un accidente y nosotros tampoco. Creo que tenemos un muy buen nivel de respeto entre nosotros y no nos imagino que chocando entre nosotros", concluyó.