Ogier explica lo que esperaría a Verstappen o Leclerc en Le Mans

La reciente edición de las 24 Horas de Le Mans ha vuelto a reavivar las ganas de varios pilotos de Fórmula 1 por disputar la mayor carrera de resistencia, especialmente de nombres como Max Verstappen o Charles Leclerc, que quisieran emular lo que ya lograron Fernando Alonso o Nico Hulkenberg, los dos ganadores de Le Mans en la actual parrilla.

Motorsport.com estuvo en la edición 2024 en una entrevista con el piloto de Toyota en el WRC, Sebastien Ogier, y cuando esta web le preguntó cómo de difícil sería para talentos como los de la Fórmula 1 cambiar a Le Mans y ganar o luchar por hacerlo.

El francés, que ya probó en La Sarthe en 2022, dijo: "Probablemente sea más fácil que para mí, porque la Fórmula 1 está probablemente más cerca del WEC que los rallies. Pero aún así creo que hoy en día todos los deportes se han vuelto muy competitivos, muy profesionales y nunca es fácil cambiar de categoría, así que siempre necesitas un poco de tiempo de adaptación y aprender algunos parámetros nuevos".

Ogier señaló varios aspectos clave que costarían más a Verstappen, Hamilton o Leclerc: "En términos de velocidad pura, no tengo ninguna duda de que hay pilotos como Max, Charles, Lewis... que serían extremadamente rápidos, esa no es la cuestión, pero gestionar el tráfico, la estrategia, hacer que todo vaya bien durante 24 horas no es tan fácil".

Pese a la dificultad, Ogier celebraría ese intercambio: "Creo que a la gente le encantaría verlo, siempre es bonito ver a pilotos probando otras categorías. En realidad es una pena que en nuestra época no se pueda permitir... por ejemplo la Fórmula 1, que está lejos de ser una categoría abierta a los demás por la superlicencia".

Ogier lamentó precisamente que otra leyenda de los rallies como Sebastien Loeb demostrara estar listo para la máxima categoría pero no pudiera: "Estoy seguro de que algunos buenos pilotos de otras categorías también podrían dar el salto y recuerdo que tal vez hace 10 años o 15 años Sebastian Loeb no tuvo la oportunidad de ir a la Fórmula 1 a pesar de que hizo algunos test bastante prometedores con Red Bull y fue un poco una pena ,porque estoy seguro de que al aficionado le encantaba ver este tipo de comparación a veces, este tipo de experiencia".

"Afortundamente aquí sí parece posible, así que estoy seguro de que en algún momento podemos verles aquí, y eso solo hará que el espectáculo sea mejor".