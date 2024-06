Ogier, con más ganas de correr en Le Mans... ¿con Toyota?

Le Mans.- Aparece por el hospitality de Toyota en el Circuito de la Sarthe y rápidamente capta la atención y admiración de todo el mundo. Sebastien Ogier es un ocho veces campeón del mundo del WRC, una leyenda absoluta, y atendió a los medios allí presentes, entre ellos Motorsport.com, para hablar de su futuro... y su presente.

La primera pregunta era obvia. Ogier probó en Le Mans en 2022 en LMP2, y al estar presente en las 24 Horas de Le Mans 2024, se le preguntó si volverá... y si lo hará con Toyota, y con algún compañero del WRC.

"Nunca digas nunca", respondió tras saludar a los allí presentes. "No hay un plan de ese tipo del que se hable en este momento. Pero sí, es cierto que creo que a los pilotos de rallies también les gustan las carreras en pista y creo que siempre es interesante aprender algo nuevo y tener algo de experiencia en pista. Y siempre hay alguna cosita que puedes aprender en pista que te ayudará a ser aún mejor piloto de rallies".

"Kalle [Rovanpera, que ya se ha estrenado este año en circuitos] también ha demostrado que es un piloto de rallies extremadamente rápido. Será interesante seguir ahora lo que ha aprendido en la pista. Al mismo tiempo, creo que será un poco difícil y desafiante juntar a pilotos de rally en un coche durante las 24h de Le Mans. Tal vez sea mejor mezclarnos con algunos pilotos de pista experimentados, personalmente lo digo por la experiencia de hace años".

Aun así, quiso dejar claro que no está en sus planes a corto plazo: "Tengo que ser sincero, de momento no hay ningún plan. He decidido centrarme de nuevo un poco más en los rallies, ya que mi programa, digamos, parcial, en rallies me va muy bien en este momento. Prefiero quedarme ahí. Pero estar aquí hoy, evidentemente, me ha dado aún más ganas de volver en algún momento. Eso es un regalo para y para mí la mayoría de los seres humanos normales, una o dos más probablemente sería suficiente".

Luego, Ogier se refirió a su programa parcial con Toyota en el WRC, y agradeció que el equipo le diera la oportunidad de competir menos y poder disfrutar más de su familia.

El multicampeón admitió que el mundial de rallies no goza ahora mismo de la misma salud que la F1 y el WEC, pero cree que se debe a "decisiones inteligentes en términos de reglas y normas técnicos para involucrar a los fabricantes". Pero defiende, a su vez, que el potencial de los rallies está ahí: "Está claro que necesitamos algún cambio, porque ocho coches no es suficiente, pero espero de verdad que volvamos a ver cómo sube el rally, porque el potencial está ahí. Los cinco primeros siempre luchan muy de cerca. Perdí hace una semana o dos semanas por 0.2 segundos, lo que demuestra lo reñida que está la competición. Así que creo que todavía es emocionante en la parte delantera, pero por supuesto que se necesita un grupo más grande de participantes, y más equipos. Así que espero que pronto volvamos a estar en esa situación".

Volviendo a un posible futuro en Le Mans, dijo: "Hace dos años, esa primera participación con el Richard Mille Racing Team fue muy interesante. Me encantó la experiencia. E insisto, espero volver pronto aquí. Así que creo que cada vez más sé lo que significa esta carrera. El ambiente es simplemente increíble durante 24 horas. Y esta pista, con más de 60 coches en pista al mismo tiempo, siempre tienes acción. Nunca se vuelve aburrido. Es una carrera que aprendí a apreciar. Diría que no estaba necesariamente interesado al principio, pero ahora tengo que decir que sé lo que significa esta carrera y me da aún más ganas de estar ahí en el futuro".

¿Y el WRC, aumentará su programa este año? "Decidí hacer cuatro y sí, haré el cuarto ahora en Polonia. Por supuesto, los resultados han sido muy buenos últimamente, así que el equipo quiere verme más a menudo en acción. Veremos qué nos depara el resto de la temporada. Creo que la competencia es dura, obviamente, no hay muchos coches, pero los que hay, especialmente Hyundai, son muy fuertes y lideran ambos campeonatos en este momento, así que, por supuesto, quiero hacerlo lo mejor posible para apoyar a ganar el campeonato".

Lo que sí que descarta, pareció dejar claro para concluir, es el Dakar: "Todavía no está en mi lista. Creo que sobre probar el coche, siempre estaré a favor. Siempre es una experiencia divertida. Pero de momento, no sé, nunca me ha atraído mucho esa carrera. En realidad debería haber sido la transición normal para los pilotos de rally. Muy a menudo en el pasado se pasaban al rally cross-country porque en era más fácil adaptarse y tendría más posibilidades de rendir allí que aquí en Le Mans".

"Pero a mí me gustaba más el reto de salir a pista y ponerme a prueba, aprender algo nuevo. Así que creo que en el futuro, si no es en rally, volveré a centrarme más en las carreras en pista y en la resistencia que en el Dakar", concluyó.