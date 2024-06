Bottas confía en encontrar un asiento para la F1 2025

El piloto finlandés indicó que está "seguro" de que encontrará un asiento para la temporada 2025 de Fórmula 1, y espera resolver todo en las próximas semanas. El mercado está ahora en gran parte dictado por lo que decida Carlos Sainz, que tiene que elegir entre una oferta de larga duración con Sauber, que se convertirá en Audi en 2026, o unirse a Williams.

El madrileño es el agente libre de mayor nivel que falta por anunciar su futuro, por lo que su demora en tomar una decisión también afecta a algunos del resto de la parrilla, como Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, los dos pilotos titulares de Hinwil. Parece claro que ninguno de los dos espera quedarse, aunque existe la posibilidad de que el primero de ellos se mantenga si el director ejecutivo del conjunto, Andreas Seidl, no consigue a su principal objetivo, el español.

Así está la parrilla de la temporada 2025 de Fórmula 1: Fórmula 1 Cómo está la parrilla de F1 para 2025: pilotos confirmados y opciones

En Grove, se sabe que Valtteri Bottas es una opción similar a la de Carlos Sainz, que recibió buenas palabras por el director de la escudería, James Vowles, mientras que el finlandés también estuvo en conversaciones con Alpine y Haas, pero a medida que pasa el tiempo y algunas de las escuderías antes mencionados están dispuestos a apretar el gatillo en lugar de seguir esperando y perderse por completo las mejores opciones, el piloto también se da cuenta de que tendrá que actuar pronto para no perder su hueco en el Gran Circo.

"Creo que tengo que hacer mi elección rápidamente", reconoció en el Gran Premio de Canadá. "Todavía no hay nada firmado por mi parte, pero sigo trabajando con todas las opciones y necesito hacer un movimiento pronto. [Audi] está dispuesta a esperar mucho tiempo, pero yo no puedo para siempre, este equipo sigue siendo una opción, pero no creo que tenga tiempo para esperar demasiado, así que por eso quiero acelerar las cosas."

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre si existía la posibilidad de que acabara fuera, respondió: "Confío en que voy a conseguir un asiento, pero en este deporte nada está confirmado, así que nunca es seguro al 100% hasta que te fichan. No obstante, tal y como veo la situación en este momento, no me preocupa, seguro que serán una o dos semanas interesantes".

Valtteri Bottas dijo que su cadena de renovaciones de contrato de un año a última hora en Mercedes junto a Lewis Hamilton hace que sea más fácil de gestionar: "Es algo a lo que te acostumbras. Es una sensación mucho más cómoda si sabes lo que está pasando, pero al mismo tiempo, el elemento de que podría haber algo nuevo y emocionante en el camino, eso es algo bueno".

"Si nos fijamos en mi pasado, cuando normalmente me han confirmado en ciertos equipos, era muy temprano en términos de la temporada, así que si puedes hacer cosas antes del parón de agosto, eso ya es bueno", continuó

Por su parte, Guanyu Zhou también cree que todavía podría encontrar un sitio para el año que viene, y tiene las mismas que su compañero de equipo, más experimentado, en Alpine y Haas: "Creo que todos los asientos están todavía disponibles, estamos en conversaciones sobre mi futuro, pero no hay nada confirmado. Siento que debería haber un sitio para mí en el futuro en esta parrilla, pero no sé dónde, no quiero ser reserva y tomarme un año sabático en porque la Fórmula 1, cuando te tomas un año sabático, es difícil volver".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!