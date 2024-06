Los pilotos de F1 que quieren participar en las 24 Horas de Le Mans

Entre los grandes premios de Canadá y España, los pilotos de Fórmula 1 se toman un respiro, lo que significa que no hay carrera. Sin embargo, toda la parrilla estará pendiente a lo que suceda en el Circuito de La Sarthe, en donde se celebra una nueva edición de las 24 Horas de Le Mans con una buena cantidad de fabricantes en la máxima categoría.

No es ningún secreto que Max Verstappen quiere participar en algún momento en la mítica prueba francesa, aunque en el pasado Gran Premio de Mónaco citó tres condiciones que se han de dar para que pueda competir allí. Por ejemplo, el neerlandés aún no se siente cómodo con las normas del WEC en cuanto al peso, cree que el Balance of Performance [BoP] todavía debe ajustarse bien y debería realizar una preparación exhaustiva.

Max Verstappen tiene buenos recuerdos (de infancia) de las 24 Horas de Le Mans

No obstante, el vigente campeón del mundo de Fórmula 1 no deja lugar a dudas de que algún día estará presente en las 24 Horas de Le Mans: "Quiero correr esa carrera algún día, recuerdo cuando tenía once o doce años y mi padre pilotaba allí, primero en LMP2 y un año después en LMP1. En ese momento, yo era todavía un niño, pero todo el ambiente de Le Mans es fantástico".

"También me gusta el aspecto del equipo, porque no lo haces solo", comentó cuando Motorsport.com le preguntó sobre su futura participación. "Tienes que trabajar con tus compañeros de equipo y encontrar un compromiso en términos de puesta a punto para que funcione para todos los pilotos".

Sobre eso tiene un gran interés, y se evidencia en las labores que hace en el simulador, según las personas con las que suele competir en su conjunto de eSports, y no sería extraño ver a un grupo muy fuerte cuando se una Max Verstappen a la parrilla: "Sigo bastante este deporte, y también he tenido algunas conversaciones. Ciertas personas te contactan, pero tiene que ser conveniente, y no quiero precipitarme en la decisión".

Charles Leclerc quiere pilotar con su hermano y George Russell bromea sobre participar con Alex Albon en las 24 Horas de Le Mans

Aunque el holandés no ocultó su plan de participar en la cita francesa, parece que en el paddock del Gran Circo hay más que quieren dar el salto a las 24 Horas de Le Mans. De la actual parrilla, Fernando Alonso y Nico Hulkenberg poseen la victoria, aunque hay muchos que la quieren, como Charles Leclerc, quien espera hacerlo con su hermano, Arthur.

"Lo he seguido más en los dos últimos años porque Ferrari compite en la categoría de Hypercar, y esta campaña, mi hermano pequeño también ha empezado su carrera de resistencia en los GT", dijo el monegasco. "Como resultado, ahora sigo más toda la categoría. Me encantaría hacer Le Mans algún día, pero creo que todos tenemos el mismo problema, que el calendario de Fórmula 1 está lleno, y por eso tenemos muy poco tiempo para hacer una carrera como Le Mans, porque si lo hago, quiero estar totalmente preparado en la salida e ir a por la victoria. Quiero tomármelo en serio, y eso es difícil con el calendario actual, pero algún día me encantaría correr con mi hermano pequeño".

Por su parte, George Russell también cree que participar en las 24 Horas de Le Mans sería algo bonito, pero tras sus años en monoplazas: "Después de mi carrera en la Fórmula 1, me encantaría, tal vez incluso con algunos pilotos que están ahora en la Fórmula 1. Ya he hablado con Alex [Albon] sobre hacer una carrera de GT juntos, aunque Max [Verstappen] tiene razón en que, por ejemplo, las normas de peso de los pilotos en Le Mans siguen siendo un problema, es un poco injusto".

"Todos pesamos alrededor de 80 kilos con el mono y el casco, así que incluso antes de empezar perdemos seis décimas por vuelta respecto a Yuki [Tsunoda, entre risas], pero Le Mans es una carrera muy especial, lo que hace que los pilotos tengamos muchas ganas de hacerla una vez", dijo, a lo que el japonés respondió con mucho humor. "¡Entonces he encontrado el trabajo de mis sueños!".

Cuando el británico mencionó que le encantaría pilotar algún día con Alexander Albon, es algo que parece en los dos sentidos: "Creo que muchos pilotos tienen Le Mans en su lista de deseos o cosas por hacer. Sería estupendo hacerlo con algunos pilotos de la Fórmula 1, hay que imaginarse lo que es compartir un motorhome juntos, sería maravilloso, aunque los más altos tendrían que cortarse un brazo para ser competitivos, pero creo que algún día, esa participación se producirá".

Por último, Esteban Ocon parece que también quiere probar suerte en el Circuito de La Sarthe: "Todavía no es el momento adecuado para ello, pero si algún día surge la oportunidad, me gustaría pilotar en Le Mans. No al mismo tiempo que en la Fórmula 1, pero ya llegará el momento para ese tipo de cosas".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!