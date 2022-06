Oficial: Apple pone en marcha una película de F1 con Brad Pitt y Hamilton

Cargar el reproductor de audio

Apple acaba de confirmar una de las mejores noticias para los aficionados de las cuatro ruedas. En esta producción, aún sin título ni fecha de estreno, el protagonista será Brad Pitt, quien, según noticias anteriores, en realidad interpretará a un piloto mayor que, tras retirarse, volverá a ponerse el casco junto a un compañero novato para luchar contra los mejores de la historia.

Lewis Hamilton, por su parte, será uno de los productores durante el trabajo, pero aún no hay información sobre si él mismo aparecerá en la película, aunque probablemente no nos sorprendería si ese fuera el caso, ya que anteriormente había realizado algunos cameos y trabajos de doblaje. El británico ya asumió el papel de productor en un documental de 2018, The Game Changers, por lo que este trabajo será del todo nuevo para él.

El guión de la película de F1 estará escrito por Ehren Kruger, con Joseph Kosinski en la silla del director. Este dúo interpretó recientemente los mismos papeles en la exitosa película Top Gun: Maverick.

Esta no será la primera obra dedicada a la Fórmula 1, y al automovilismo en general, ya que a lo largo de la historia se han estrenado otros contenidos audiovisuales con gran cartel. Si se habla de fama, es imposible no pensar en Drive to Survive, la serie de Netflix que tanto éxito ha tenido en Estados Unidos, y factor casi imprescindible para que a partir de la temporada 2023 haya tres pruebas en este territorio.

En la misma plataforma también se puede encontrar uno de los documentales más especiales para los aficionados a la categoría, Schumacher, casi dos horas de puro Káiser en el que se le conoce más allá del piloto, algo muy parecido a Senna, estrenado en 2011 de manos del director Asif Kapadia.

Sin embargo, si hay un filme por excelencia de Fórmula 1, ese es Rush, que cuenta la historia de la rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt en la década de 1970 a través de los actores Daniel Brühl y Chris Hemsworth respectivamente.