Russell esperaba haber ganado al menos una después de 7 carreras

En estos momentos, el nuevo piloto británico de Mercedes se encuentra en la cuarta posición de la clasificación de pilotos con 84 puntos y ha sido el único piloto capaz de acabar siempre entre los cinco primeros en las siete carreras disputadas.

Viendo estos números, uno podría pensar que George Russell estaría satisfecho con esta primera parte de la temporada, pero el piloto de Mercedes ha reconocido que el las expectativas antes de arrancar la campaña eran muy diferentes.

Por primera vez desde el inicio de la era turbo-híbrida en la Fórmula 1, Mercedes se ha encontrado con un monoplaza, el W13, que es incapaz de luchar por victorias y eso ha provocado que Russell diga abiertamente que no esperaba un comienzo de curso tan complicado en su primer año como primero piloto del equipo de la estrella.

"Si me hubieran dicho antes de la temporada que después de siete carreras no habría conseguido una victoria, me habría decepcionado".

A pesar de su decepción por no haber podido subir al escalón más alto del podio en por primera vez en su carrera en este 2022, Russell afirmó haber sacado el máximo rendimiento posible hasta ahora de un W13 que todavía está lejos de Red Bull y Ferrari en cuanto a rendimiento.

"En cualquier caso, estoy satisfecho con los resultados que he logrado teniendo en cuenta el ritmo del coche. Pudimos maximizar el potencial. No veo muchas carreras en las que hubiéramos podido conseguir resultados mejores, pero sin duda tenemos margen de mejora".

"Cuando entendamos mejor tanto el coche como los neumáticos, podremos intentar hacer algo más. Y luego, quiero pelear por el título".

"Tenemos que pelear con pilotos del calibre de Max Verstappen y Charles Leclerc que están haciendo un excelente trabajo en este momento. Como equipo tenemos que seguir empujando, y eso es lo que estoy haciendo yo también".

Una de las carreras más complicadas de la temporada para Mercedes fue la de Mónaco y el propio Russell admitió que el trazado del Principado afloraba todas las debilidades del proyecto del W13. Pero incluso en ese fin de semana, el joven británico logró sacar el máximo provecho del coche.

"En Mónaco nos enfrentamos a algunas de las limitaciones de nuestro monoplaza, pero aprendimos mucho y podremos usar esta experiencia para crecer en las próximas semanas. La quinta posición en la general es un resultado decente ahora mismo y confío en que vendrán días mejores para nosotros", concluyó #63.

George Russell y Lando Norris en el GP de Mónaco 2022 de F1