Norris pidió sanción para Pérez tras la clasificación de Las Vegas

Durante la clasificación del GP de Las Vegas 2023 de F1 de este sábado (en la medianoche del viernes en horario local), Norris y Pérez cayeron eliminados antes de lo esperado, en Q1 el de McLaren y en Q2 el de Red Bull. Sin embargo, ambos pilotos se encontraron en pista en los primeros compases y el británico acabó molesto.

El mexicano se interpuso en el camino de Lando Norris, que acababa de empezar una vuelta rápida durante la Q1, obligándole a levantar el pie y abortar. Ni el equipo ni el piloto consideran que esa fuera la causa de su eliminación temprana, sino el no haber usado un juego extra de neumáticos blandos nuevos, pero Lando fue crítico con la acción.

"¡Ah! ¡Me ha bloqueado! Estaba totalmente en mi trazada", dijo por radio. Luego, ante los medios de comunicación, mantuvo la sonrisa y no elevó el tono, y cuando le preguntaron por la acción, dijo: "Él me molestó, estaba en mi camino". Y mientras le insistían y preguntaban si esperaba algo, contestó: "Sí, será penalizado. Si no lo sancionan... já!".

La acción no fue investigada después de la sesión, donde los comisarios solo hubo investigación sobre Lance Stroll por no haber reducido lo suficiente la velocidad bajo periodo de bandera amarilla. Finalmente no hubo castigo, aunque el canadiense sí fue penalizado para la parrilla por haber adelantado con dobles banderas amarillas durante la FP3 del sábado.

Pese a que Norris esperaba sanción para Sergio Pérez, no cambian sus posiciones de salida para el domingo. El de Guadalajara arrancará 11º, tras haberse clasificado 12º pero ganar una plaza con la cuestionable sanción a Carlos Sainz. Por su parte, Norris saldrá 15º, habiendo también ganado una posición con la mencionada penalización a Stroll.

La otra acción polémica respecto al tráfico de esta jornada de clasificación fue el rifirrafe entre Max Verstappen y Esteban Ocon, que hasta dos veces se encontraron. Primero, el francés de Alpine le adelantó en la última curva durante la vuelta de preparación de la Q1, y el de Red Bull se coló por su interior en la curva 1, justo después, arruinando su vuelta.