Ocon cuestiona al "loco" Verstappen por su incidente en Las Vegas

Max Verstappen y Esteban Ocon formaban parte de un grupo de pilotos que rodaban al final de la recta principal del circuito Las Vegas Strip mientras se preparaban para empezar sus últimas vueltas de la Q1 de la clasificación.

Deseoso de tener una vuelta limpia y preocupado por cumplir con los requisitos mínimos de tiempo delta de la FIA, Ocon pasó a Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou y a su propio compañero de equipo Pierre Gasly antes de pasar a Verstappen justo antes del inicio de la vuelta.

Max Verstappen, claramente enfadado, dijo por radio: "¿Qué coñ* está haciendo ese Alpine?" y luego le devolvió la acción lanzándose por el interior en la primera curva, forzando a Ocon a irse largo antes de que el francés le volviera a pasar cuando el piloto de Red Bull abortó su vuelta.

El incidente arruinó el primer sector de Ocon y le dejó en 17ª posición al final de la sesión, mientras que Gasly demostró el potencial del A523 al clasificarse quinto y conseguir salir cuarto con la sanción a Sainz.

Cuando le informaron de que no había pasado el corte, Esteban Ocon dijo a su equipo por radio: "Es una broma sinceramente, Verstappen se tiró en la curva 1 como un loco".

Esta no es la primera polémica entre Ocon y Verstappen, que compitieron entre sí en F3 en 2014 y tuvieron una famosa discusión en el GP de Brasil 2018, con agresión física.

Cuando le preguntaron sobre el incidente con Verstappen, el de Alpine insistió en que estaba tratando de cumplor las reglas de delta mínimo de la FIA, que delimitan el tiempo en el que se puede hacer una vuelta para que los pilotos no vayan demasiado lentos y perjudiquen a otros.

"La diferencia entre él y yo es que yo tenía que hacer esa vuelta porque tenía tráfico en esa primera vuelta", explicó. "Y si no hago la segunda, estoy fuera".

"Él tiene mucho ritmo, así que puede permitirse no hacer su segunda vuelta. Pero no estábamos respetando el delta".

"Así que teníamos que ir a por la vuelta, éramos más en el tiempo delta, había tres coches haciendo cola, teníamos que ir, o nos iban a sancionar, y ya me penalizaron la última carrera por una de esas cosas".

"Así que no podía volver a pasar. No tenía elección, tenía que ir, así que sí, así fue. La diferencia entre Max y yo es que él es tercero y yo 17º".

La frustrante sesión de clasificación de Ocon llegó un día después de que su chasis resultara gravemente dañado al pasar por encima de la tapa de la alcantarilla que ya había golpeado Carlos Sainz.

Cuando Motorsport.com le habló de su su mala suerte en una ciudad famosa por las apuestas, la del GP de Las Vegas, Ocon dejó claro que no estaba contento con cómo había sido su sesión.

"No es sólo Las Vegas, toda la temporada, parece que no tengo un respiro en todo el tiempo", dijo. "Así que no importa lo que haya, siempre es para nosotros, ya sean incidentes, problemas, lo que sea... nos perjudica todo el tiempo".

"En la primera vuelta tuve tráfico en el peor sector posible, en la última curva, y de la curva 7 a la 9. Así que perdí algo de tiempo en esa primera vuelta".

"Y luego en la última vuelta, obviamente, vimos lo que pasó. Perdí unas siete décimas y media o algo así en la curva 1, y casi mejoré al final".

"Era fácil pasar para nosotros, creo que el ritmo del coche parece prometedor. Y espero que podamos usarlo mañana en la carrera para recuperar terreno".