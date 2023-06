¿Por qué Red Bull usó neumáticos de lluvia en seco y todos lo copiaron?

La lluvia lleva un mes amenazando cada gran premio de F1, y después de que se materializara en el GP de Mónaco y se acercara (sin llegar durante la clasificación carrera) en el GP de España, los pronósticos para el GP de Canadá eran de lluvia durante los tres días.

En la primera jornada, la FP1 se canceló por un problema con el sistema de cámaras, y la FP2, de más duración como respuesta a esa cancelación, se disputó mayoritariamente en seco. Sin embargo, en la parte final de esa sesión el cielo se abrió sobre el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, y los pilotos tuvieron que usar neumáticos para suelo mojado. Sin embargo, llamó la atención que lo hicieron incluso antes de que lloviera con fuerza y fueran necesarios los neumáticos intermedios, lo que generó mucho debate en redes sociales.

Red Bull Racing fue el primer equipo en sacar a pista a sus dos coches con neumáticos intermedios cuando el asfalto estaba completamente seco, y muchos de sus rivales los siguieron. La jugada parecía inútil, ya que pronto todos volvieron a sus garajes, sin hacer demasiado uso de los Pirelli verdes (intermedios). Mientras algunos creían que Red Bull había puesto el anzuelo a sus rivales y hubo quien incluso hablaba de 'troleo', hay una razón de fuerza detrás de ese movimiento.

Y no, no es tampoco que Red Bull quisiera dar a Sergio Pérez y Max Verstappen un primer feeling con neumáticos intermedios ante la posibilidad de que lo tengan que usar el resto del fin de semana, en FP3, clasificación y carrera.

En el artículo 30.5 (Uso de neumáticos) y en el epígrafe g), el Reglamento Deportivo establece que "si la FP1 o FP2 se declaran en mojado, se pondrá a disposición de cualquier piloto que haya utilizado un juego de neumáticos intermedios durante cualquiera de esas dos sesiones un juego extra de neumáticos intermedios".

La FIA había declarado oficialmente los entrenamientos libres 2 como sesión en lluvia debido al chaparrón que se esperaba, y por tanto permitió a los equipos utilizar un juego extra de neumáticos intermedios, los Pirelli verdes.

Pero el reglamento es claro: los equipos sólo podrán disponer de ese juego extra si lo utilizan en la pista durante alguna de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Así que esa fue básicamente la razón, aunque no quedara claro durante la retransmisión.

Los equipos de F1 no querían probar esos neumáticos, ni desgastarlos en una pista que no requería ese compuesto (y que cuando lo requería, ya no lo aprovecharon), sino que aprovecharon las reglas para hacerse con un juego extra de neumáticos en caso de que el resto del GP de Canadá llueva y los necesiten.

Cada fin de semana que no es con formato sprint, cada piloto tiene a su disposición 13 juegos de neumáticos blandos, cuatro de neumáticos intermedios y 3 de neumáticos de lluvia extrema, por lo que ahora la designación en Montreal es 13-5-3.

