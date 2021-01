Vesti acabó cuarto con Prema en el campeonato 2020 de Fórmula 3 de la FIA con tres victorias, y pasará a ART para esta temporada 2021.

Es un ex campeón de karting danés, que ganó carreras en la Fórmula Ford y la Fórmula 4 antes de llevarse el título de F3 del Campeonato de Fórmula Regional Europeo 2019 con Prema.

Después de subir a la FIA F3 con Prema el año pasado, ganó más carreras que cualquier otro piloto.

Hablando sobre su oportunidad de pasar al proyecto Mercedes, Vesti dijo: "He soñado con ser un junior de Mercedes y he trabajado muy duro para ello durante muchos años, y esa motivación me ha impulsado todos los días".

"Pasar ahora a trabajar con Mercedes, el mejor equipo del mundo, es un gran impulso para mi carrera y tengo muchas ganas de crear una relación poderosa en el futuro".

Mercedes ha seguido la carrera de Vesti durante muchos años y le ha fichado antes de lo que espera sea una temporada en la que aspire al título de Fórmula 3 .

Gwen Lagrue, asesora de desarrollo de pilotos de Mercedes, declaró: "El compromiso y la dedicación de Fred es algo que nos encanta ver y que respetamos enormemente. Recuerdo que me envió actualizaciones sobre sus temporadas de debut en monoplazas y nos hizo saber detalles de su progreso, algo que siempre agradecemos".

"Su Campeonato de Fórmula Regional en 2019 fue impresionante y en la F3 el año pasado, fue muy consistente. Estamos felices de darle la bienvenida a la familia Mercedes y esperamos verle luchar por el título esta temporada en la F3".

¿Quiénes son los pilotos junior jóvenes de Mercedes F1?

Mercedes tiene una gran cantidad de pilotos jóvenes en su programa de automovilismo, incluido el piloto de Williams George Russell y el de Alpine F1, Esteban Ocon.

En karting cuenta con Andrea Kimi Antonelli y Alex Powell, además de gestionar al piloto de la Eurocup Formula Renault Paul Aron.

¿Qué otros pilotos tendrá ART en la Fórmula 3 2021?

ART ha confirmado que uno de los compañeros de equipo de Vesti en la F3 será el ruso Aleksandr Smolyar, que tuvo una impresionante temporada como debutante el año pasado.

Consiguió un podio en Monza y ganó en pista en Silverstone antes de que una penalización posterior a la carrera le arrebatara el triunfo. Consiguió acabar diez veces entre los diez primeros y una pole position en Hungría.

Ponle cara con estas fotos a Frederik Vesti, nuevo junior de Mercedes