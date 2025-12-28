De madrugada y hasta nueve horas al día: así trabaja el piloto en la sombra de Mercedes

Mientras los dos pilotos titulares de los equipos de Fórmula 1 acaparan los focos durante los fines de semana de carrera, no ocurre lo mismo con los pilotos de simulador. Estos suelen permanecer en la fábrica del equipo para apoyar a distancia a los pilotos y a los ingenieros.

En parte gracias a probar todo tipo de ajustes de puesta a punto en el simulador, el equipo puede progresar en el circuito. Así, el piloto reserva y de simulador de Mercedes, Frederik Vesti, desempeña un papel importante en segundo plano.

"El trabajo en el simulador que hago es la contribución más importante que aporto al equipo cada semana", explica Vesti a la web oficial de la Fórmula 1. "Cuando regreso a la base en Brackley, pasamos horas en el simulador —a veces entre ocho y nueve horas al día— para mejorar el rendimiento y aprender". En los últimos meses, además, ya ha realizado mucho trabajo con vistas al coche de 2026.

"Ahora mismo toda la atención está centrada en 2026, así que alrededor del 80 por ciento de las vueltas que doy son en el coche del año que viene, y eso lleva siendo así desde hace tiempo".

Vesti también considera el simulador como una "herramienta muy importante" para apoyar a los pilotos en pista, especialmente en el caso de un rookie como Andrea Kimi Antonelli. El italiano, al fin y al cabo, no conocía muchos de los circuitos del calendario de F1, por lo que el trabajo entre bastidores podía ayudarle. Sin embargo, para Vesti esto supone una gran inversión de tiempo —y a menudo en horarios poco deseables— además de otras tareas para el equipo. "Así es como funciona la Fórmula 1", afirma el danés.

"Para alguien de fuera puede parecer una locura, pero estas son las cosas que hay que hacer en la Fórmula 1 para sacar el máximo del coche. A veces empezamos en el simulador a las diez de la noche y no terminamos hasta las ocho o nueve de la mañana. Eso es enormemente exigente tanto mental como físicamente. Pero cuando después ves los resultados en pista y notas que has dado un paso adelante, resulta muy gratificante. Ves que todo el equipo valora el trabajo que el equipo de simulador y yo ponemos en ello, y eso se siente muy bien. Para eso lo hacemos y por eso trabajamos tan duro", concluye Vesti.