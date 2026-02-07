Mercedes anuncia a su tercer piloto para la F1 2026

Mercedes ha anunciado oficialmente su equipo de pilotos reserva para la temporada 2026 de Fórmula 1, con una novedad destacada: Frederik Vesti será el nuevo tercer piloto de la escudería alemana. El danés toma el relevo de Valtteri Bottas, quien ha abandonado la estructura de Brackley para regresar a la parrilla como piloto titular en el nuevo proyecto de Cadillac F1.

A sus 24 años, Frederik Vesti continúa dando pasos firmes dentro de la órbita de Mercedes, a la que se incorporó en 2021 como parte de su programa de jóvenes pilotos. Campeón de la Fórmula Regional Europea en 2019, Vesti confirmó su progresión en los años siguientes con un cuarto puesto en el campeonato de Fórmula 3 en 2021 y, especialmente, con el subcampeonato de Fórmula 2 en 2023. Aquella temporada estuvo durante buena parte del año en la lucha por el título, aunque finalmente fue superado por el francés Théo Pourchaire.

Frederik Vesti, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

Tras completar algunas participaciones puntuales en pruebas de resistencia durante 2024, Vesti dio un giro a su carrera en 2025 al ser fichado a tiempo completo por el equipo Cadillac Whelen en el campeonato IMSA.

En su primera temporada completa logró dos victorias y amplió su experiencia internacional compitiendo en las 24 Horas de Le Mans 2025 dentro de la categoría Hypercar. Paralelamente, ha seguido estrechamente vinculado a Mercedes como piloto reserva desde 2024, participando en varios test de Fórmula 1 y en cuatro sesiones de entrenamientos libres durante grandes premios oficiales.

Además del ascenso de Vesti, Mercedes ha confirmado el resto de su grupo de pilotos reserva para 2026. Doriane Pin, anunciada el pasado mes de enero, continuará formando parte del programa, acompañada por el paraguayo Joshua Dürksen, de 22 años, que afronta actualmente su tercera temporada en Fórmula 2. Completa la alineación Anthony Davidson, expiloto de Fórmula 1 y campeón del mundo de resistencia, que aporta una amplia experiencia técnica y deportiva al equipo.

Con esta estructura, Mercedes refuerza su apuesta por una combinación de juventud, proyección y experiencia de cara a un ciclo clave para la Fórmula 1.