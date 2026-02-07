Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Coches
Coches
Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"
Fórmula 1

Mercedes anuncia a su tercer piloto para la F1 2026

Con Valtteri Bottas rumbo a Cadillac, Frederik Vesti ha sido ascendido al rol de tercer piloto de Mercedes para la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras la escudería alemana ha dado a conocer su alineación completa de pilotos reserva para el próximo año.

Téha Courbon
Publicado:
Añadir como fuente principal
Frederik Vesti, Mercedes, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mercedes AMG

Mercedes ha anunciado oficialmente su equipo de pilotos reserva para la temporada 2026 de Fórmula 1, con una novedad destacada: Frederik Vesti será el nuevo tercer piloto de la escudería alemana. El danés toma el relevo de Valtteri Bottas, quien ha abandonado la estructura de Brackley para regresar a la parrilla como piloto titular en el nuevo proyecto de Cadillac F1.

 

A sus 24 años, Frederik Vesti continúa dando pasos firmes dentro de la órbita de Mercedes, a la que se incorporó en 2021 como parte de su programa de jóvenes pilotos. Campeón de la Fórmula Regional Europea en 2019, Vesti confirmó su progresión en los años siguientes con un cuarto puesto en el campeonato de Fórmula 3 en 2021 y, especialmente, con el subcampeonato de Fórmula 2 en 2023. Aquella temporada estuvo durante buena parte del año en la lucha por el título, aunque finalmente fue superado por el francés Théo Pourchaire.

Frederik Vesti, Mercedes

Frederik Vesti, Mercedes

Foto de: Mercedes AMG

Tras completar algunas participaciones puntuales en pruebas de resistencia durante 2024, Vesti dio un giro a su carrera en 2025 al ser fichado a tiempo completo por el equipo Cadillac Whelen en el campeonato IMSA.

En su primera temporada completa logró dos victorias y amplió su experiencia internacional compitiendo en las 24 Horas de Le Mans 2025 dentro de la categoría Hypercar. Paralelamente, ha seguido estrechamente vinculado a Mercedes como piloto reserva desde 2024, participando en varios test de Fórmula 1 y en cuatro sesiones de entrenamientos libres durante grandes premios oficiales.

Además del ascenso de Vesti, Mercedes ha confirmado el resto de su grupo de pilotos reserva para 2026. Doriane Pin, anunciada el pasado mes de enero, continuará formando parte del programa, acompañada por el paraguayo Joshua Dürksen, de 22 años, que afronta actualmente su tercera temporada en Fórmula 2. Completa la alineación Anthony Davidson, expiloto de Fórmula 1 y campeón del mundo de resistencia, que aporta una amplia experiencia técnica y deportiva al equipo.

Con esta estructura, Mercedes refuerza su apuesta por una combinación de juventud, proyección y experiencia de cara a un ciclo clave para la Fórmula 1.

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Komatsu revive el infierno del accidente de Grosjean: "Pensé que estaba muerto"
Siguiente artículo Los nombres de equipos más raros de la historia de la F1

Mejores comentarios

Más de
Téha Courbon

Por qué Aston Martin no quiere "quemar etapas" a pesar de su retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Por qué Aston Martin no quiere "quemar etapas" a pesar de su retraso

McLaren F1 explica el "problema" que le impidió rodar en la tarde del jueves

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
McLaren F1 explica el "problema" que le impidió rodar en la tarde del jueves

Grosjean recupera el casco de su terrible accidente: "No sabía si estaba preparado para volver a verlo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Grosjean recupera el casco de su terrible accidente: "No sabía si estaba preparado para volver a verlo"
Más de
Frederik Vesti

De madrugada y hasta nueve horas al día: así trabaja el piloto en la sombra de Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
De madrugada y hasta nueve horas al día: así trabaja el piloto en la sombra de Mercedes

Mercedes F1 se despide de su exitoso motor con una demostración

Fórmula 1
Fórmula 1
Mercedes F1 se despide de su exitoso motor con una demostración

Lo que Mercedes descubrió tras casi 1.600 km de test en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Lo que Mercedes descubrió tras casi 1.600 km de test en Abu Dhabi
Más de
Mercedes

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Ocon se queda sin palabras ante la aceleración de los F1 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Ocon se queda sin palabras ante la aceleración de los F1 de 2026

Antonelli ve el cambio de reglas como una ventaja para los rookies

Fórmula 1
Fórmula 1
Antonelli ve el cambio de reglas como una ventaja para los rookies

Últimas noticias

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más