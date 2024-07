Mercedes F1 pierde cerca de un segundo en las rectas de Spa

El equipo Mercedes cree que su "día bastante malo" con los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1 fue el resultado de perder nueve décimas en las rectas contra McLaren. Ni George Russell ni Lewis Hamilton fueron demasiado rápidos en Spa-Francorchamps, ya que los monoplazas de Woking lograron el doblete en la tabla de tiempos.

Tras rodar con un alerón demasiado pequeño por la mañana y, en consecuencia, tener problemas en el segundo sector de la pista, los germanos añadieron más carga aerodinámica para ayudar a equilibrar su rendimiento para la última sesión. Sin embargo, y aunque ese cambio en la puesta a punto mejoró las sensaciones generales, no fue un paso adelante en cuanto a su rendimiento respecto a los rivales, ya que terminaron sextos y décimos.

Lo que más preocupaba al conjunto era el hecho de que sus datos sugerían que el principal déficit con era la velocidad en recta, y las primeras estimaciones sugerían que la diferencia con el liderato era de hasta nueve décimas. En declaraciones posteriores, Lewis Hamilton dijo que, después de una racha de buenas carreras, no hubo muchos aspectos positivos que extraer: "Fue un día bastante malo. Obviamente, iba muy bien en el último par de carreras, y hoy lo notaba completamente diferente".

"Hemos trabajado en ello. La primera sesión no fue muy buena, pero en la segunda hicimos algunos cambios y empezó muy bien", explicó. "Luego, cuando monté el neumático blando, no pude mejorar. Hay muchos de problemas de equilibrio que tenemos a lo largo de la vuelta, y fue mejor en esta sesión, pero todos los demás fueron incluso mejor, así que estar a más de un segundo no es lo mejor".

Por otro lado, George Russell añadió: "Tenemos trabajo que hacer esta noche. Creo que McLaren está un paso por delante de nosotros en este momento, y Red Bull, así que tenemos que seguir evaluando y partir de ahí [seguir trabajando]".

El británico notó que el orden clasificatorio del fin de semana no estaba totalmente cerrado, ya que sospechaba que en Woking iban con el motor al máximo: "Creo que los McLaren estaban al máximo de potencia, lo que te da un par de décimas en esta pista, así que, mañana es un día diferente, y estoy seguro de que podemos encontrar un poco más esta noche. A menudo hemos tenido muy buenos viernes, y los demás nos han alcanzado el sábado, así que espero que seamos nosotros este fin de semana".

