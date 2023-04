Mercedes no piensa en un plan B por si Hamilton se retira de la F1

Cargar el reproductor de audio

El contrato de Lewis Hamilton con Mercedes expira a finales de esta temporada, y el equipo y el piloto aún no han llegado a un acuerdo para ampliarlo de cara al futuro.

Si bien había una tranquilidad relativa porque se esperaba que el asunto se solucione rápidamente durante el pasado invierno, las conversaciones parecieron estar estancadas y se han terminando aplazado hasta que Toto Wolff y el británico puedan fijar un momento adecuado para ello.

Por eso, a estas alturas del año y sin un compromiso en firme de Hamilton para 2024, lo más lógico sería que Mercedes estuviese buscando o tanteando a un posible sustituto por si si el siete veces campeón del mundo decide a última hora no seguir en la Fórmula 1.

Mercedes quiere que Hamilton siga con ellos, y el director de la escudería aseguró que está tan tranquilo respecto a la situación que ni siquiera está pensando en una opción alternativa.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com sobre la situación de Lewis Hamilton, Toto Wolff dijo: "Creo que puede sonar un poco ingenuo, pero realmente me cuesta pensar en un Plan B, siempre y cuando mi Plan A siga siendo mi favorito".

"No quiero hablar con otros pilotos, porque estoy contento con los que están en el equipo, de eso estoy seguro. De momento, no hay plan B. Es Lewis".

Aunque el director de Mercedes reconoció que no sería ideal que Mercedes tuviera que buscarse la vida para encontrar un nuevo piloto a finales de año si Hamilton decidiera no seguir, se mostró confiado en que una renuncia tan tardía no se producirá.

"Creo que nos lo diría con suficiente antelación", añadió Wolff. "No creo que Lewis dijera: 'No puedo seguir haciendo esto. Mañana me voy'".

"Siempre sintió la responsabilidad del equipo. No dejaría tirado al equipo. Los pilotos siempre pueden tomar decisiones [como esa], pero él no nos dejaría solos.

"Pero luego, por otra parte, si eso sucediese, en cualquier caso creo que si eres un equipo atractivo, encontrarás soluciones con relativa facilidad".

Si bien Hamilton no ha tenido el inicio de temporada que le hubiera gustado en este 2023, dijo que su idea principal en estos momentos era continuar en la F1 unos cuantos años más.

En declaraciones durante el Gran Premio de Arabia Saudí, dijo lo siguiente: "Me encanta este equipo, estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado en este viaje".

"No me imagino en ningún otro sitio, y no me veo retirándome, no me siento como un desertor".

"Intento ser paciente y trabajar con el equipo para mejorar y colocarnos en la posición en la que queremos estar. Y eso es todo lo que puedo decir ahora. No voy a ir a ningún otro sitio", finalizó.

