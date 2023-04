Vasseur pone en duda la "penalización" de la FIA a Red Bull F1

Cargar el reproductor de audio

A mitad de la temporada pasada, se dio a conocer que Red Bull había excedido el límite de gastos de 2021 y recibió varias penalizaciones por ello. Su tiempo de pruebas aerodinámicas (CFD y túnel de viento) se redujo en un 10% durante los siguientes 12 meses desde octubre de 2022 y también recibieron una fuerte multa a nivel económico. Sin embargo, pese a ese hándicap, Red Bull sigue dominando la Fórmula 1 con mano de hierro.

"A eso no se le llama penalización", dijo Fred Vasseur cuando se le preguntó si le sorprendía que, pese a la sanción, Red Bull siguiese siendo el rival a batir con mucha diferencia.

"Fue demasiado leve. Si tenemos en cuenta que en una temporada la mejora promedio es de algo menos de un segundo, el diez por ciento significa sólo una décima, pero probablemente sea incluso menos, ya que no estamos hablando de una progresión lineal. Además, ese dinero se puede volver a gastar en otras áreas. Obviamente eso significa que la penalización es marginal".

El directivo francés señaló que la sanción no tendrá un gran impacto sobre todo porque ese exceso de gastos es más beneficioso que el perjuicio ocasionado por la multa: "Estoy bastante seguro de que no va a tener un gran efecto. Sobre todo si tenemos en cuenta que han tenido ventaja al principio de la temporada porque gastaron más el año anterior".

"No digo que no hayan hecho un buen trabajo, porque creo que lo han hecho. No intento buscar una excusa, no es eso. Sólo que si me preguntan si la sanción es demasiado leve, digo que sí", añadió el director de Ferrari desde el inicio de este curso.

El efecto del DRS y el ritmo de carrera de Red Bull preocupa a Ferrari F1

Según Fred Vasseur, el RB19 es significativamente más rápido que sus rivales con el DRS abierto y eso parece estar llamando la atención: "En su coche, el efecto del DRS es enorme".

"Tenemos que averiguar cómo lo hacen. El año pasado era aún más grande. La brecha se ha cerrado un poco ahora, pero necesita mejorar".

En cuanto al ritmo de carrera, el director de Ferrari asegura que están preocupados: "Basándonos en los números, la diferencia en Melbourne fue un poco menor. Eso se debe probablemente también a que los pilotos pudieron llevar el coche al límite debido a los diferentes niveles de combustible y a los diferentes neumáticos, entre otras cosas".

"Si tienes un coche que degrada demasiado, probablemente sólo puedas controlar los neumáticos durante una vuelta en la clasificación. Después de cinco juegos de blandos en la clasificación, ya conoces el equilibrio".

"Pero en carrera, las cosas son un poco más complicadas por ahora, aunque parece que poco a poco hemos ido moviéndonos hacia la dirección correcta en las últimas semanas", concluyó.

Carlos Sainz recibió una penalización de cinco segundos en el GP de Australia por provocar una colisión en las últimas vueltas, una decisión que el equipo ha impugnado de forma oficial.