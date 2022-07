Mercedes no duda de la continuidad de Hamilton más allá de 2023

Cargar el reproductor de audio

Desde el final de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en el que Lewis Hamilton perdió el octavo título mundial en la última vuelta a favor de Max Verstappen, el piloto británico desapareció del entorno público hasta pocas semanas antes del inicio de la temporada 2022.

A raíz de su periodo sin aparecer en las redes sociales, surgieron muchos rumores sobre una posible retirada de la Fórmula 1. Sin embargo, él mismo aseguró que regresaría con más fuerza que nunca y que veríamos una mejor versión de sí mismo para intentar vencer con la nueva generación de monoplazas.

El diseño radical del Mercedes W13 no ha dado el rendimiento esperado y eso ha provocado que Hamilton no tenga posibilidades de cosechar su octavo título para superar a Michael Schumacher, pero parece que sus ganas por continuar su ya dilatada trayectoria no han desaparecido.

Cuando se le preguntó al jefe de su equipo, Toto Wolff, sobre si había iniciado las conversaciones para renovar el acuerdo del inglés, el cual acaba a finales de 2023, dijo con humor: "¿Estamos hablando ya de contratos para 2024? ¿En junio de 2022? Dejando atrás las bromas, estamos en una buena posición con Lewis [Hamilton], y no hay duda de que seguiremos trabajando juntos".

"Es demasiado pronto para hablar de 2024, pero no podría desear una mejor alineación de pilotos", dijo el austriaco refiriéndose al propio heptacampeón y su compañero, George Russell.

El máximo responsable de las flechas de plata ya ha expresado su deseo de que Hamilton extienda su acuerdo con Mercedes, y solo tiene buenas palabras para él y su relación con el otro piloto inglés: "Puedo decir que siempre ha mostrado una actitud positiva dentro del equipo, y la forma en la que trabajan es impresionante, se hacen preguntas entre ellos, aunque imagino que será diferente cuando vuelvan al frente".

"Es fantástico en cómo nos han ayudado para que podamos avanzar, y me alegro de por Lewis, que ha tenido mucha mala suerte hasta ahora", indicó sobre el inicio de 2022 del siete veces campeón del mundo. "Podría haber subido al podio varias veces si los coches de seguridad hubieran salido en otro momento".

Además, la escudería alemana mira con esperanza al próximo Gran Premio de Gran Bretaña, puesto que las características del circuito de Silverstone se adaptarían mejor al W13: "Se nos ha dado bien en el pasado, y es el asfalto es mucho más suave que en las tres anteriores, pero no es Barcelona".

"Todavía tenemos que gestionar nuestras propias expectativas y trabajar duro, mirar los datos para llegar a una buena solución, no solo para esta carrera, sino también para las otras", sentenció Wolff.