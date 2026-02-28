Mekies marca territorio en Red Bull: "Estoy aquí para proteger su ADN"

Hace siete meses, el despido de Christian Horner un día después del Gran Premio de Gran Bretaña sorprendió a muchos, y no menos a su sucesor, Laurent Mekies. El francés de 48 años estaba cómodamente al frente del equipo hermano Racing Bulls, formando una sólida asociación con el CEO Peter Bayer.

Pero cuando llegó la llamada desde Red Bull Austria para ponerse al mando de uno de los dos equipos más exitosos de la F1 en las últimas dos décadas, fue simplemente una oferta que no podía rechazar.

Tomar las riendas a mitad de temporada de un equipo de 2.000 personas, entre las divisiones de chasis y unidad de potencia, no es tarea sencilla en ningún caso. Pero continuar el enorme legado dejado por Horner es otro asunto, y Mekies asumió el desafío con paciencia y humildad.

"En esos primeros días me repetía: tómate tu tiempo antes de formarte una opinión", cuenta Mekies a Autosport durante los test de pretemporada en Bahrein. "No solo sobre las personas, sino sobre la manera en que se hacen las cosas aquí. Sabía que después de unos meses el panorama sería más claro y eso es exactamente lo que ocurrió".

"Cada día te sientes un poco más en control, simplemente porque conoces mejor a la gente y entiendes un poco más las dinámicas. Como dije, me propuse comprender la realidad de Red Bull sin filtrarla a través de mis experiencias pasadas, intentando abrir mi perspectiva lo máximo posible".

"El equipo ha sido fantástico. Todos habían pasado por un cambio de época, y aun así me dieron la bienvenida de una forma increíble. Después de unos meses, me di cuenta de que mi trabajo desde luego no es cambiar los cimientos del equipo, sino proteger su ADN competitivo: aquí todo se hace para que el coche sea más rápido. Lo demás importa poco".

Hablando de experiencia pasada, Mekies puede apoyarse en un currículum impresionante que incluye etapas en Minardi, Toro Rosso, la FIA y Ferrari antes de regresar a Faenza. Y lo que encontró en Milton Keynes fue un equipo que, desde fuera, parecía contra las cuerdas, luchando por resolver sus problemas de rendimiento mientras abundaban las especulaciones sobre su gran estrella, Max Verstappen, y su futuro en la escudería.

Con el gran cambio reglamentario de 2026 en el horizonte —incluido lo que Mekies describió anteriormente como un desafío "demencial": producir su propia unidad de potencia—, debía de existir la tentación de aparcar 2025 y centrarse en la nueva era.

"Habría sido fácil decir: centrémonos en 2026", asintió Mekies. "Estaban todas las condiciones para pasar página y empezar desde una hoja en blanco. Nuevo reglamento, el primer motor propio, un nuevo jefe de equipo y otros cambios en la cúpula".

"Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Nadie, absolutamente nadie, quiso rendirse. Es el espíritu competitivo de este grupo. Todos dieron el máximo y, desde Monza en adelante, empezó un campeonato diferente. Por eso digo, volviendo a la pregunta inicial, que mi papel es proteger estos talentos y darles el mejor entorno de trabajo posible".

Junto a su presencia discreta, la remontada de Red Bull a finales de 2025 reveló otra diferencia clave que Mekies aportaba respecto a su predecesor: su formación eminentemente ingenieril animó al equipo a cuestionar supuestos conocimientos y a apoyarse más en el feedback de Verstappen en lugar de depender principalmente de los números.

El propio Mekies siempre ha restado importancia a su influencia en la remontada final de Verstappen en el campeonato, que se quedó a solo dos puntos de una de las mayores gestas de la historia de la categoría. Pero Verstappen y otras figuras clave han elogiado la perspectiva renovadora de su nuevo jefe sobre una maquinaria que había perdido algo de impulso, aunque sigue contando con muchas de las mentes brillantes que la convirtieron en una fuerza dominante, pese a la salida de talentos destacados como Adrian Newey y Rob Marshall.

"El papel de Max va mucho más allá de pilotar"

La incipiente asociación entre el piloto estrella y el jefe de equipo ha comenzado de forma claramente simbiótica, aunque 2026 traerá nuevos desafíos para Red Bull.

"Ha sido fantástico", afirmó Mekies con una sonrisa. "Max encarna el automovilismo en todos los sentidos, no hay un solo detalle que pase por alto. Lo que hace al volante es evidente para todos, pero desde dentro se aprecia su extraordinaria sensibilidad técnica y su comprensión total de este deporte, que imagino proviene de haber estado inmerso en él toda su vida".

"Tiene una visión sin límites; su papel va mucho más allá de conducir. Es un verdadero motor para todos los que trabajan en el proyecto y desempeña un papel crucial en todo el sistema. Está implicado en cada aspecto: cuando asumimos riesgos, cuando afrontamos contratiempos, en cada decisión. En un cambio reglamentario tan radical como este, es un valor añadido enorme".

Junto a Verstappen, la revelación rookie de 2025, Isack Hadjar, es el siguiente en ocupar el tradicionalmente maldito segundo asiento de Red Bull, aunque los coches completamente nuevos ofrecen a Mekies y al equipo la oportunidad de romper definitivamente esa maldición. Eso dependerá en gran medida del propio piloto de 21 años y, tras haber trabajado con él en Racing Bulls, Mekies se muestra satisfecho con lo que está viendo.

"Hasta ahora ha hecho todo de la manera correcta, mostrando el enfoque adecuado en términos de compromiso y personalidad", dijo Mekies sobre su compatriota. "Se trasladó inmediatamente a Inglaterra, está en la sede de Milton Keynes cada dos días y vive en contacto estrecho con el equipo. Entre los dos test de Sakhir volvió al simulador; no está dejando nada al azar".

Mientras tanto, los nuevos motores de Red Bull, producidos en su campus bajo la marca Red Bull Ford Powertrains, han sorprendido tanto a amigos como a rivales al mostrarse fiables y competitivos en los test de pretemporada, lo que supone un primer impulso importante tras los temores de que 2026 fuera un año de transición para la organización.

¿Fueron Horner y Red Bull demasiado pesimistas respecto a las perspectivas de RBPT?.

"No creo que las expectativas fueran erróneas", respondió Mekies. "Partamos de un punto crucial: en la instalación donde se diseñó y construyó nuestra unidad de potencia, hace poco más de tres años no había más que un campo. Todo empezó desde cero, identificando y contratando a nada menos que 700 personas, y todo el grupo tuvo que cohesionarse y aprender a trabajar junto".

"Cuando a las 9 de la mañana del primer día de test en Barcelona el coche salió del garaje, creo que fue un momento histórico. Este grupo merece todo el mérito por lo que es realmente un logro extraordinario. Pero un segundo después ya estábamos centrados en el feedback y en el camino que queda por recorrer, que sigue siendo enorme".

"Todos somos conscientes de que, incluso con un punto de partida extraordinario, nos enfrentamos a gigantes del automovilismo con una experiencia inmensa. Hemos escalado la primera montaña, pero hay otra por delante. Estamos aquí para luchar, de momento un poco por detrás de los otros tres equipos punteros, pero listos para darlo todo para alcanzarlos".

"Estamos en la víspera de uno de los ciclos de desarrollo más intensos de la historia, y eso es lo que más me fascina", Laurent Mekies.

Red Bull parece dispuesta a iniciar la era 2026 en el grupo de cabeza junto a los otros tres grandes equipos de la F1, aunque espera estar por detrás de Mercedes y Ferrari, y en una posición similar a McLaren. Y aunque hacer predicciones es casi imposible dado el enorme ritmo de desarrollo que se avecina, el ingeniero que lleva dentro Mekies está entusiasmado con el potencial del nuevo reglamento y de un equipo con la experiencia y el pedigrí de Red Bull.

"Como apasionado del automovilismo, estoy deseando ver la evolución técnica que presenciaremos en pista, tanto en el apartado de la unidad de potencia como en el del chasis", avanzó sobre la campaña que se avecina. "Estamos en la antesala de uno de los ciclos de desarrollo más intensos de la historia, y eso es lo que más me fascina".

"De momento también hemos detectado algunos problemas críticos, especialmente en lo relativo a la recarga de la unidad de potencia, pero la historia nos enseña que los equipos de Fórmula 1 tienen una capacidad increíble para afrontar y resolver problemas, y ese es uno de los aspectos más fascinantes de este deporte. Creo que la evolución desde la primera hasta la última carrera de la temporada será tres o cuatro veces mayor que la que vimos el año pasado".

