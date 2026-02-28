Vandoorne entiende las críticas de Verstappen a los F1 2026: "Necesitas un doctorado"
El reserva de Aston Martin F1, Stoffel Vandoorne, comprende el descontento de Max Verstappen con los monoplazas de 2026, pero espera que el tetracampeón del mundo de F1 domine pronto el nuevo reglamento.
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Tras los días de test en Bahrein, Max Verstappen dejó muy clara su opinión sobre los nuevos coches de Fórmula 1 de 2026. "Para pilotarlos, sinceramente no son muy divertidos", dijo el piloto de Red Bull. "No se siente realmente como Fórmula 1. Es un poco como Fórmula E con esteroides". Esa comparación con la Fórmula E —una categoría totalmente eléctrica— también provocó una invitación del jefe de la Fórmula E, Jeff Dodds, dirigida a Verstappen, aunque sobre todo en tono distendido.
Stoffel Vandoorne, que este año vuelve a competir para Peugeot en el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), sabe lo que es pilotar coches de ambas categorías. Esta temporada es piloto reserva del equipo Jaguar de Fórmula E y lo combina con sus funciones como piloto de desarrollo, simulador y reserva en el equipo Aston Martin F1. Vandoorne afirma que la Fórmula E "sigue siendo la Fórmula E" y que hay "perfectamente espacio" para que ambos campeonatos coexistan.
"Con el reglamento de la Fórmula 1 para 2026 han cambiado muchas cosas", subraya Vandoorne en declaraciones, entre otros, a Motorsport.com durante la presentación del equipo Peugeot del WEC en París. "Ya había muchas similitudes entre la Fórmula 1 y la Fórmula E. Sigue siendo muy diferente, pero creo que la Fórmula 1 seguirá siendo bastante más rápida que la Fórmula E. Sin embargo, el nuevo coche de Fórmula E es mejor, es un paso adelante", afirma en referencia al Gen4.
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
"Ahora mismo estamos todavía en una fase muy temprana del desarrollo, así que veremos cómo resulta cuando se compita por primera vez", añade Vandoorne.
"Max encontrará su camino"
Vandoorne muestra comprensión ante las críticas de Verstappen hacia los nuevos coches de Fórmula 1. "Sí, lo entiendo perfectamente", señala el campeón de Fórmula E de 2022. "Todo se ha vuelto muy complicado. En cierto modo es bastante extraño cómo tenemos que gestionar estos motores, especialmente en lo que respecta al uso de la energía disponible."
"Sigue siendo muy distinto a la Fórmula E, pero hay similitudes. Creo que su punto es que la Fórmula 1 debe ser sencilla: coches rápidos, competición pura, no demasiado pensamiento alrededor. Ahora casi necesitas un doctorado para entender estos coches, por decirlo así. Se está volviendo muy complejo. La Fórmula 1 debe seguir siendo Fórmula 1 y la Fórmula E debe seguir siendo Fórmula E. Creo que hay espacio para que ambos campeonatos coexistan. Ese es el mensaje que intenta transmitir."
Foto de: Laurens Stade
Además, Vandoorne no cree que Verstappen necesite mucho tiempo para adaptarse a los nuevos monoplazas. "Max es uno de los chicos más inteligentes de la parrilla", afirma el belga de 33 años, que compitió en Fórmula 1 con McLaren en 2017 y 2018. "Encontrará su camino. Los recursos de los que disponen los equipos de Fórmula 1 están a otro nivel. Por supuesto, hay cosas que ellos todavía deben descubrir, que nosotros en la Fórmula E llevamos años haciendo. Al final, también depende de ellos averiguar cómo optimizar mejor este reglamento."
