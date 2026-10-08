Acosta: "Hay que ver, sobre todo, cómo están las cuatro Aprilia en Indonesia"

Pedro Acosta pasa página tras el Gran Premio de Japón. Lo ocurrido en Motegi descolocó al 'Tiburón de Mazarrón', en una pista en las que suele ir más rápido y de las que tiene marcado en rojo en el calendario: tras un fin de semana que estaba siendo competitivo, no pudo cerrarlo como quiso en la carrera del domingo, en la que solamente pudo finalizar séptimo tras las Trackhouse de Raúl Fernández y Ai Ogura.

El bicampeón del mundo quedó sorprendido, sobre todo, por la gran actuación de su compañero de marca, Enea Bastianini, quien después de luchar por el podio en la sprint del sábado hizo lo propio en la prueba larga, finalizando por delante de él, en el cuarto lugar.

Pero, ahora, Acosta y el resto de la tropa de KTM deben afrontar un reto totalmente distinto, con el Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika. La pista también es del agrado del murciano -se cayó en la sprint de 2025, pero yendo en la segunda posición, lugar en el que finalizó la carrera dominical-.

En su llegada a Lombok, Acosta empezó ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, refiriéndose a lo que pasó en Japón, sin encontrar respuesta aún a por qué Bastianini mostró más velocidad: "Estamos en una situación buena. Teníamos que tener algún fin de semana malo, llevábamos muchos buenos de verdad. En Japón, no supimos adaptarnos a las condiciones de tener un neumático nuevo en el último momento. Es lo que hay. Nos faltó velocidad, punto, ya está".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Enea Bastianini hizo un carrerón, y no sabemos por qué. Yo no llegué nunca a estar ahí con la goma. El fin de semana de Japón, con todo, estuve rápido. Faltó la carrera, que sí que fue un desastre. Pero cerré con un séptimo puesto. El Acosta de hace un año se habría caído intentando adelantar a Ai Ogura y a Raúl Fernández. Así que nos movemos a Indonesia, que aquí de normal vamos bien", siguió.

Ya sobre lo que puede ocurrir en este 2026, Acosta tiene claro que las Aprilia parten como favoritas después de que Marco Bezzecchi estuviera a punto de arrasar en la última visita aquí, hasta que se llevó por delante a Marc Márquez.

"El año pasado, Bezzecchi hizo un ritmazo todo el fin de semana hasta que se cayó en la carrera del domingo. Hay que ver, sobre todo, cómo están las cuatro Aprilia aquí. Porque aquí, en 2025, llegaban solo dos [siendo competitivas], y no estaban en la situación en la que están ahora, que sí tienen cuatro pilotos que están siendo muy, muy competitivos en las últimas carreras", cerró el #37.