En abril de este año, Felipe Massa anunció su intención de revisar que se cancele el GP de Singapur 2008, lo que le daría el título de campeón del mundo de este año. El brasileño denuncia que la FIA y la FOM supieron antes de acabar ese año que Nelsinho Piquet se había estrellado aposta para permitir ganar a su compañero Alonso, y que por tanto ese resultado se debería haber invalidado.

Ahora, ha iniciado ya el proceso legal para impugnar el título de 2008, y nuestros compañeros de Motorsport.com Brasil han podido hablar en exclusiva con él, en una entrevista donde sugirió que Fernando Alonso sabía todo y que siempre ha evitado hablar de ello.

"Hablé con Alonso en algunas ocasiones, cuando éramos compañeros de equipo, y lógicamente, Fernando siempre insinuó que no era culpa suya, pero siempre cambiaba de tema", dijo sobre su etapa juntos en Ferrari. "Nunca tuve una conversación clara, cuando una persona acepta y habla es cuando esa persona tiene claridad de las cosas. Cuando la persona no quiere hablar de la manera correcta, sabemos que tal vez él sabía todo. Estoy seguro de que lo sabía".

La FIA consideró inocente a Alonso y, como tal, no fue sancionado. Cuando en 2009 se destapó el 'Crashgate', el asturiano tuvo que hablar con un veterano comisario que tenía una enorme experiencia en interrogar a la gente, y que salió convencido de que el español decía la verdad.

Nelson Piquet Jr., el Renault R28 se estrella contra el muro

Nelsinho Piquet, el piloto que se estrelló, es también brasileño, pero Massa dice que no tiene nada que hablar con él, admitiendo que no tienen la mejor relación. De hecho, revela Massa, el tricampeón del mundo Nelson Piquet no quiso enfrentarse a él: "Bueno, con Nelson Piquet Jr. hablé después de lo que pasó, en 2009, y obviamente no tenemos una gran relación".

"Así que de todos modos, todo lo que intentó cuando lo destapó está claro, todo el mundo lo sabía. Se estrelló a propósito en una carrera que fue manipulada para que su compañero de equipo ganara, así que no voy a hablar con él. Todo lo que hizo estaba claro. Intenté hablar con su padre, pero su padre no quiso hablar conmigo".

Massa insiste en que no parará hasta que se imponga 'justicia para el deporte', por lo que ha optado por reunir a un equipo legal muy grande, con representantes de Brasil, Inglaterra, Estados Unidos o Francia. "Lo hago por el deporte, lo hago para demostrar que la manipulación no forma parte de nuestro deporte", defiende. "Y lo que pasó en esa carrera de Singapur 2008 está bastante claro, por lo que se debería suspender, y no lo hicieron. Así que al final nadie fue castigado".

"Y sobre todo después de la entrevista que escuchamos de Bernie, otra entrevista de Charlie Whiting, otra de Max Mosley diciendo que lo sabían en 2008 y decidieron no hacer nada por no dañar la Fórmula 1. Así que al final, esto es inaceptable, y no nos rendiremos hasta el final por la integridad del deporte".

Felipe Massa aclara que no quiere dinero: " Lo hago por la justicia para el deporte. Así que cualquier persona que intente escribir que es por dinero está completamente equivocada. De hecho, por ejemplo, ahora estoy gastándome mucho dinero en el caso".

Por último, Massa se declara más optimista tras la carta enviada a la FIA y la Fórmula 1: "Creo que cuando luchamos por la justicia, por el deporte, por algo que sucede en una situación que es inaceptable para el deporte, para los niños, para el ejemplo del deporte, para la integridad del deporte... cuando haces eso, exactamente para demostrar y que se haga justicia, son sin duda muy optimista y como he dicho antes, es importante que todo el mundo sepa exactamente lo que ha sucedido es importante que todo el mundo entienda al 100% lo que ha sucedido en esa carrera".

"Y es importante que la gente entienda que el resultado del campeonato de pilotos de ese año fue manipulado debido a esa carrera", concluyó.

El título, contando el resultado de esa carrera que fue fatal para Massa, acabó siendo para Lewis Hamilton.

Con información adicional de Erick Gabriel