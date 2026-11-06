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Piezas usadas de motor en la F1 2026: ¿cuántas lleva cada piloto?

Cada piloto puede utilizar un número de piezas limitado de su unidad de potencia antes de recibir una sanción en la F1 2026; ¿cómo van las cuentas?

Juanjo Sáez

Editado: 6 nov 2026, 18:49

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Desde hace años, la Fórmula 1 limita los elementos o piezas de motor que se pueden utilizar durante una temporada completa como una medida más de ahorro de costes, ya que antaño los equipos despilfarraban el dinero para intentar siempre tener un propulsor con las máximas prestaciones posibles.

De hecho, de cara a este 2026, la FIA y la F1 han revisado el límite en varios elementos de la unidad de potencia, quedando finalmente así: 4 motores (ICE), 3 MGU-K, 4 turbocompresores (TC), 3 baterías (ES), 3 unidades de control electrónico (PU-CE), 6 componentes auxiliares (PU-ANC) y, por último, el mayor cambio de este año, los 4 escapes (EX) en lugar de los 8 de 2025.

Mira cómo está el recuento tras el inicio del GP de Brasil 2026 de la F1.

Elementos o piezas del motor usados por cada piloto de F1 2026

Motor de combustión interna (ICE), turbocompresor (TC), MGU-K, Batería (ES), Unidad de control electrónico (CE) y Sistema de escape (EX), Componentes Auxiliares (PU-NUC)

PILOTO ICE (Máx. 4) TC (MáX 4) MGU-K (MáX 3) ES (MáX 3) CE (MáX 3) ex (MáX 4) PU-ANC (6)

Lando Norris

4 3 2 3 4 3 5

Oscar Piastri

4 3 2 3 3 3 5

Charles Leclerc

4 4 3 3 3 4 5

Lewis Hamilton

4 4 3 3 3 4 5

Max Verstappen

4 4 3 3 3 4 5 Isack Hadjar 8 7 4 4 4 7 8 George Russell 6 5 4 4 4 5 5 Andrea Kimi Antonelli 5 3 2 4 4 2 6 Lance Stroll 6 7 5 8 7 3 9

Fernando Alonso

5 6 5 7 6 3 8 Pierre Gasly 4 3 2 3 3 3 5

Franco Colapinto

5 3 2 3 4 2 5 Rafael Cámara 4 4 3 3 3 4 6 Oliver Bearman 4 4 4 4 4 4 4 Arvid Lindblad 6 5 2 3 3 5 6 Liam Lawson 5 5 2 3 3 5 7 Alexander Albon 5 2 2 3 4 3 5 Carlos Sainz 4 4 2 3 4 3 5

Nico Hulkenberg

4 4 3 3 3 4 5 Gabriel Bortoleto 5 5 4 5 5 5 7 Sergio Pérez 4 4 3 3 3 4 4

Valtteri Bottas

5 5 4 4 4 4 3

¿Cuántos elementos de las unidades de potencia se pueden usar en la F1 2025 antes de recibir una sanción?

Motor de combustión interna (aparece como ICE ) (máximo de 4)

) (máximo de 4) Turbocompresor (aparece como TC ) (máximo de 4)

) (máximo de 4) MGU-K (el sistema que recupera la energía generada por las frenadas) (máximo de 3)

(el sistema que recupera la energía generada por las frenadas) (máximo de 3) Batería (aparece como ES ) (máximo de 3)

) (máximo de 3) Unidad de control electrónico (aparece como PU-CE ) (máximo de 3)

) (máximo de 3) Sistema de escape (aparece como EXH ), (máximo de 4)

), (máximo de 4) Componentes Auxiliares (PU-NUC) (máximo 6)

Comparación de los límites de la F1 en 2025 vs 2026

COMPONENTE 2025 2026 ICE 4 4 MGU-K 4 3 TC 4 4 ES 2 3 PU-CE 2 3 EX 8 4 PU-NUC - 6

También te puede interesar:

¿Cuáles son las sanciones en la F1 por exceder el límite de los motores?

Con la llegada del nuevo reglamento de unidades de potencia de 2026, la FIA se ha visto obligada a revisar los límites de cada pieza, ya que todo se ha complicado respecto a la temporada 2025. Sin embargo, las sanciones son las mismas.

Cabe recalcar que cada pieza de la unidad de potencia corresponde a cada coche y no al piloto que lo conduce, por lo que si un equipo cambiase de piloto a mitad de año, éste heredaría el recuento de su predecesor.

La primera vez que se supera el límite máximo conlleva una penalización de 10 puestos en la parrilla de la siguiente carrera.

conlleva una penalización de de la siguiente carrera. La segunda vez que se supera el límite máximo , automáticamente el piloto recibirá una sanción de 5 posiciones en la parrilla de la siguiente carrera.

, automáticamente el piloto recibirá una sanción de de la siguiente carrera. Las sanciones son acumulativas , así que si un piloto se excede en un mismo fin de semana en más de una pieza, las penalizaciones se suman.

, así que si un piloto se excede en un mismo fin de semana en más de una pieza, las penalizaciones se suman. Si el número total de posiciones de penalización supera las 15, se obligará al piloto a salir desde el fondo de la parrilla . Si varios pilotos están en esa mismo posición por sanción de motores, saldrá delante el piloto que mejor se clasifique el sábado.

. Si varios pilotos están en esa mismo posición por sanción de motores, saldrá delante el piloto que mejor se clasifique el sábado. Con el objetivo de que un piloto no acumule componentes sacrificando un mismo fin de semana, las reglas solo permiten que en las siguientes carreras se utilice la última pieza de cada uno de los elementos, de lo contrario hay penalización.

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