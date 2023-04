Massa estudia denunciar el título 2008 de Hamilton y esa victoria de Alonso

Cargar el reproductor de audio

El título 2008 de Fórmula 1 de Lewis Hamilton podría ser impugnado en breve. El subcampeón de aquel año, Felipe Massa, admitió que estudia la posibilidad de pedir, en algún ámbito judicial, la revisión de aquel campeonato, basándose en lo que dijo recientemente Bernie Ecclestone, patrón de la F1 en aquel momento.

El mandamás reveló que sabía del accidente deliberado de Nelsinho Piquet después de que el piloto fuera coaccionado por el jefe de Renault, Flavio Briatore, para dar la victoria del GP de Singapur a Fernando Alonso.

Ecclestone también reveló que el ex presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) , Max Mosley, estaba al corriente de lo ocurrido en el circuito Marina Bay. El resultado de la carrera sigue siendo oficial casi 15 años después, y forma parte de las estadísticas oficiales de la F1 y del propio Alonso, que recientemente celebró su podio número 100 (ya son 101), contando aquel de Singapur 2008.

En la carrera Hamilton fue tercero, y esos puntos ayudaron al ahora siete veces campeón a ganar su primer título.

Durante el fin de semana de la Stock Car Pro Series en Goiânia, Massa habló en exclusiva con Motorsport. com sobre esta nueva parte de la historia, provocada por el discurso de Ecclestone, que le motiva a intentar buscar el título por la vía legal.

Nico Rosberg, Williams FW30 Toyota, Fernando Alonso, Renault R28, y Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes

"En primer lugar, es muy triste descubrir que una carrera fue un robo. Eso quedó claro al año siguiente", dijo Massa. "Hubo castigos para Briatore y Pat Symonds, mientras que con el resultado de algo que fue robado no pasó nada".

"Hay una norma que decía que cuando se decidía un campeonato, a partir del momento en que el piloto recibía el trofeo de campeón, ya no se podían cambiar las cosas. Pero se demostró que hubo un robo. En su momento, los abogados de Ferrari me hablaron de esa norma, acudimos a otros abogados y la respuesta fue que no se podía hacer nada. Yo, lógicamente, me creí esa situación".

"Y después de 15 años, escuchamos que el entonces dueño de la categoría habla de que lo sabía en 2008, junto con el presidente de la FIA, y no hicieron nada para no ensuciar el nombre de la F1. Esto es muy triste. Saber que te robaron algo, que el resultado de esa carrera debía ser anulado y yo tendría un título. Al final, el mayor perdedor con ese resultado fui yo. Vamos más allá para entender todo esto", continuó Massa.

"Hay reglas, hay muchas cosas que, dependiendo del país, no se puede volver atrás después de 15 años para resolver una situación", analizó Massa, que hizo hincapié en que, en caso de emprender acciones legales, no buscaría alguna compensación económica.

"Nunca iría a por ello pensando en lo económico, iría a por ello pensando en la justicia", subrayó. Cuando le preguntamos si aceptaría como resultado de una demanda el reparto del título con Hamilton, Massa reiteró que lo que busca es la corrección de los resultados de Singapur, es decir, la anulación de ese gran premio, que dejaría en 31 las victorias de Alonso y, de paso, haría cambiar el meme del 'cómo 33'.

"Yo buscaría justicia. Creo que si te han castigado por algo que no ha sido culpa tuya, es producto de un robo, de una carrera robada, hay que hacer justicia. De hecho, lo correcto es anular el resultado de esa carrera, esa es la única justicia que se hace en un caso así. Eso sería justicia".

"No sé si es posible dividir un título. Si se ha demostrado que esa carrera fue robada, hay que anularla, eso es lo justo. Es muy difícil decir 'ah, pobrecito'... no hay ningún 'pobrecito' en el mundo, la situación es clara".

Y citó otros casos en otros deportes: "Hemos visto pasar otras situaciones en el deporte, como con Lance Armstrong (ciclista), que se demostró que estaba dopado y perdió todos sus títulos. ¿Cuál es la diferencia?".

A la pregunta de si ha hablado recientemente con alguien de Ferrari de aquella época o de ahora, la respuesta fue directa y sin rodeos: "Todavía no". Massa prometió estudiar la situación para tomar una actitud más adelante.

"Tengo la intención de estudiar la situación. El resultado, los estudios de lo que dicen las leyes, las normas... tenemos que hacernos una idea de lo que se puede hacer. Como ya he dicho, no tengo ningún interés financiero en esto. ¿Demandar a la FIA para ganar dinero pero sin cambiar el resultado? Eso no me interesa. Lo que me interesa es la correcta justicia de esta situación", explicó Massa, que también actúa con la FIA en el ámbito del karting.

Massa asegura que ya no sueña con ese mundial 2008 de F1

Independientemente del resultado de su intento de impugnar, Massa reveló que 2008 no aparece en su mente a diario: "Soy un tipo totalmente feliz con mi vida, he tenido mucho más de lo que imaginaba. Soy un tipo cero frustrado con cualquier tipo de situación, pero esto es muy serio, pensando como deportista y en el deporte. Eso no me va a cambiar la vida. Si mañana vienen y me dicen 'eres campeón del mundo', no cambiará nada".

"En todo lo que he hecho tengo una felicidad tremenda, pero es muy triste pensar que haya pasado un caso así y después de 15 años escuches esto. ¿Qué haría un título por un país en desarrollo de pilotos? Mira lo que Senna hizo por el automovilismo... ¿cuántos pilotos brasileños fueron a la F1 después de eso? Hay muchos en el medio. Lo que esto representaría, no solo para mí, sino para Brasil es enorme... así que es muy triste en ese sentido", concluyó.