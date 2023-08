Ferrari F1 no apoya la protesta de Massa por el título de 2008

Hace unos días, los abogados de Felipe Massa confirmaron que habían enviado una carta a la FIA y a la Fórmula 1 en la que amenazaban con emprender acciones legales si el piloto brasileño no obtenía una indemnización por el título que perdió en 2008 de forma injusta según su visión, cantidades que calculan en decenas de millones de euros por daños y perjuicios.

Aquel año, Massa terminó segundo en el mundial con un total de 97 puntos, mientras que Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo con 98 unidades. Si bien sobre el papel las cuentas están bastante claras, el Gran Premio de Singapur de 2008 y su respectivo Crashgate fueron determinantes en la definición del campeonato en favor del piloto británico.

Según el brasileño, la FIA y la FOM sabían de antemano que Renault iba a estrellar deliberadamente a Nelson Piquet durante la carrera de Singapur y no tomaron ninguna medida, una creencia que viene debido a unas declaraciones de Bernie Ecclestone en la que reconoció que lo sabían y prefirieron no hacer nada para no dañar la imagen de la categoría.

Antes de esa carrera, Massa estaba a un punto de Hamilton, pero después de ésta aumentó a seis. En un escenario hipotético, el brasileño se habría convertido en campeón del mundo.

En aquellos años, Massa era piloto de Ferrari, pero hasta ahora ha habido un silencio ensordecedor por parte de la escudería italiana al respecto. Incluso durante una rueda de prensa antes de la carrera de Fórmula 1 en Zandvoort al jefe del equipo, Fred Vasseur no quiso dar demasiados detalles sobre la situación, pero aún así dejó caer algo.

"Pueden imaginarse que no quiero decir demasiado al respecto", dijo el francés. "No quiero hacer comentarios al respecto, tengo una buena relación con todas las partes. Es una situación difícil porque se dieron circunstancias excepcionales".

"Pero en general, y esto no es nada contra Felipe, nos gustaría que el resultado en la bandera a cuadros se mantuviese fuera el que fuera. No quiero decir mucho sobre ello, pero creemos que sería una locura [que cambie el resultado ahora]. No estoy a favor de cambiar el resultado de la carrera, ni siquiera después de 15 minutos".

Pese a que Ferrari no logró sumar ningún punto en el GP de Singapur 2008, el equipo de Maranello acabó ganando el campeonato de constructores esa temporada con 21 de distancia respecto a McLaren, por lo que un cambio en los resultados de dicho evento no cambiaría nada en lo que respecta su palmarés como estructura de equipo, razón por la que seguramente no quieran mojarse demasiado en el tema más de una década después y entrar en conflicto con la F1.

