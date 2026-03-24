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Madring da un paso clave: La Monumental ya es una realidad con su asfaltado

El circuito de Madrid acelera su construcción a 172 días de la F1 2026 con el asfaltado de La Monumental, una curva de 550 metros y 24% de peralte llamada a marcar época.

Pol Hermoso
Publicado:
Curva 'La Monumental' de Madring asfaltada, vista general

Madrid ya tiene su primera gran obra de arte. Y no es un edificio, ni un estadio: es una curva. A 172 días de que la Fórmula 1 desembarque en la capital, el circuito de Madring ha dado el paso más simbólico —y también uno de los más complejos— de toda su construcción: el asfaltado de La Monumental, la curva llamada a convertirse en la gran seña de identidad del futuro Gran Premio de España.

Porque Madrid no quiere ser solo una carrera más en el calendario. Quiere ser la carrera. La ya famosa curva 12 no es una simple sección del trazado. Es una declaración de intenciones.

Con 550 metros de longitud, forma semicircular y un peralte del 24%, La Monumental será la curva más larga de todo el Mundial. Una especie de híbrido entre óvalo y circuito tradicional en el que los pilotos pasarán alrededor de seis segundos completamente inclinados, luchando contra las fuerzas laterales y la precisión milimétrica.

Y hay un detalle que lo cambia todo: alcanza hasta 10 metros de altura. Una pared de asfalto. Literalmente. Si sobre el papel ya impresiona, en la realidad apunta a convertirse en una de esas imágenes que definen una era. Como Eau Rouge en Spa o la 130R de Suzuka. Madrid quiere su icono… y ya empieza a tomar forma.

Un desafío técnico a la altura del espectáculo

Curva 'La Monumental', Madring

Curva 'La Monumental', Madring

Pero construir una curva así no es solo cuestión de diseño. Es, sobre todo, un reto de ingeniería. El asfaltado de esta primera capa base ha sido el mayor desafío técnico del proyecto. La inclinación extrema y la geometría obligaron a trabajar con una precisión milimétrica, utilizando dos extendedoras de última generación operando de forma sincronizada, algo poco habitual incluso en obras de este nivel.

Las cifras ayudan a entender la magnitud: más de 1.800 metros cúbicos de mezcla, el equivalente a cubrir con 25 centímetros de asfalto todo el césped del Santiago Bernabéu. Y todo ello con una condición crítica: el material debía aplicarse a casi 170 grados y en menos de 30 minutos desde su fabricación. Un margen mínimo. Un error imposible.

Madrid acelera hacia su debut en la F1

Curva 'La Monumental' de Madring asfaltada, desde cerca

El avance de La Monumental no llega solo. Forma parte de un progreso constante en Madring, donde el resto del trazado en Valdebebas continuará asfaltándose en los próximos días, mientras que en abril llegará la segunda capa de firme.

Lo último de Madring:

También empiezan a asomar las estructuras del pit building y los futuros garajes, señal de que el proyecto sigue cumpliendo plazos. Todo, con una fecha marcada en rojo: 11 al 13 de septiembre de 2026.

Porque si algo está claro es que La Monumental no será una curva más. Será el punto donde se ganen —o se pierdan— carreras. El lugar donde los pilotos medirán su valentía. Y probablemente, la imagen que defina el nuevo Gran Premio de España. Madrid ya tiene su icono. Ahora solo falta ver quién se atreve a domarlo.

Curva 'La Monumental' de Madring asfaltada

Curva 'La Monumental' de Madring asfaltada

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