Andretti apunta alto con Cadillac: "Deberíamos luchar por el top 10 al final de año"

Cadillac ha dado sus primeros pasos en la Fórmula 1 con la conciencia clara de lo que supone aterrizar en la parrilla. Lejos de los focos de la zona noble, el nuevo proyecto estadounidense se enfrenta a una realidad habitual para los equipos debutantes: empezar desde el fondo y construir a largo plazo.

Tras las dos primeras citas del campeonato, esa tendencia se ha confirmado. En el Gran Premio de China, Valtteri Bottas logró un 13º puesto —el mejor resultado del equipo hasta ahora—, mientras que Sergio Pérez terminó 15º. Más allá de la posición, el hecho de completar la carrera con ambos coches ya fue considerado un paso adelante tras un inicio exigente.

El contexto, además, ha ofrecido una pequeña oportunidad. Los problemas de fiabilidad y rendimiento del motor Honda de Aston Martin han permitido a Cadillac no descolgarse completamente en la zona baja. Aun así, la realidad es que el equipo estadounidense sigue lejos no solo de los grandes, sino también del competitivo grupo de la zona media.

En este escenario, Mario Andretti se mostró optimista en el podcast Drive to Wynn. "La segunda carrera fue claramente mejor. Es importante que ambos coches vean la bandera a cuadros", explicó. El campeón del mundo también destacó la mejora en clasificación: "Hemos pasado de estar a cuatro segundos a estar a dos. Sigue siendo mucho, pero es progreso".

Sergio Perez, Cadillac Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pese a ese avance, el objetivo que marca Andretti es ambicioso. "Me gustaría pensar que hacia el final de la temporada podremos luchar regularmente por el top 10, incluso quizá por algo más", afirmó.

Sin embargo, alcanzar ese nivel implicaría dar un salto considerable. Actualmente, equipos como Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren ocupan con firmeza las ocho primeras posiciones, dejando un margen muy reducido para el resto. Además, la batalla en la zona media —con estructuras como Haas, Alpine, Racing Bulls o Audi— está varios escalones por encima del rendimiento mostrado hasta ahora por Cadillac.

Con un nuevo reglamento técnico que podría alterar el orden competitivo a lo largo del año, en Cadillac se aferran a la evolución como principal argumento. Porque, aunque el presente sea discreto, el proyecto está diseñado para crecer. Y en ese camino, la mentalidad —como subraya Andretti— será clave para acortar distancias.