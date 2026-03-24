Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Andretti apunta alto con Cadillac: "Deberíamos luchar por el top 10 al final de año"

Fórmula 1
Andretti apunta alto con Cadillac: "Deberíamos luchar por el top 10 al final de año"

MotoGP señala al alcantarillado oculto y al temporal: así explica el caos de Brasil

MotoGP
GP de Brasil
MotoGP señala al alcantarillado oculto y al temporal: así explica el caos de Brasil

Madring da un paso clave: La Monumental ya es una realidad con su asfaltado

Fórmula 1
GP de España
Madring da un paso clave: La Monumental ya es una realidad con su asfaltado

El C1 debuta en Japón: ¡ojo al graining con el nuevo asfalto!

Fórmula 1
GP de Japón
El C1 debuta en Japón: ¡ojo al graining con el nuevo asfalto!

Viñales se resiente de su lesión en el hombro y se probará el viernes en Austin

MotoGP
GP de las Américas
Viñales se resiente de su lesión en el hombro y se probará el viernes en Austin

Marko asegura que Newey no pasa un buen momento y avisa: "Aston no se arreglará rápido"

Fórmula 1
GP de Japón
Marko asegura que Newey no pasa un buen momento y avisa: "Aston no se arreglará rápido"

Por qué Verstappen impresionó al primer piloto que le adelantó en Nürburgring

VLN
NLS2
Por qué Verstappen impresionó al primer piloto que le adelantó en Nürburgring

Visita oficial de MotoGP para supervisar las obras en el Autódromo de Buenos Aires

MotoGP
GP de Brasil
Visita oficial de MotoGP para supervisar las obras en el Autódromo de Buenos Aires
Fórmula 1

Andretti apunta alto con Cadillac: "Deberíamos luchar por el top 10 al final de año"

Mario Andretti afirmó que el objetivo de Cadillac es alcanzar un nivel que les permita, al menos, competir por el top 10 hacia el final de la temporada 2026.

Zeynep Taş Pol Hermoso
Editado:
Mario Andretti

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Cadillac ha dado sus primeros pasos en la Fórmula 1 con la conciencia clara de lo que supone aterrizar en la parrilla. Lejos de los focos de la zona noble, el nuevo proyecto estadounidense se enfrenta a una realidad habitual para los equipos debutantes: empezar desde el fondo y construir a largo plazo.

Tras las dos primeras citas del campeonato, esa tendencia se ha confirmado. En el Gran Premio de China, Valtteri Bottas logró un 13º puesto —el mejor resultado del equipo hasta ahora—, mientras que Sergio Pérez terminó 15º. Más allá de la posición, el hecho de completar la carrera con ambos coches ya fue considerado un paso adelante tras un inicio exigente.

El contexto, además, ha ofrecido una pequeña oportunidad. Los problemas de fiabilidad y rendimiento del motor Honda de Aston Martin han permitido a Cadillac no descolgarse completamente en la zona baja. Aun así, la realidad es que el equipo estadounidense sigue lejos no solo de los grandes, sino también del competitivo grupo de la zona media.

En este escenario, Mario Andretti se mostró optimista en el podcast Drive to Wynn. "La segunda carrera fue claramente mejor. Es importante que ambos coches vean la bandera a cuadros", explicó. El campeón del mundo también destacó la mejora en clasificación: "Hemos pasado de estar a cuatro segundos a estar a dos. Sigue siendo mucho, pero es progreso".

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pese a ese avance, el objetivo que marca Andretti es ambicioso. "Me gustaría pensar que hacia el final de la temporada podremos luchar regularmente por el top 10, incluso quizá por algo más", afirmó.

Sin embargo, alcanzar ese nivel implicaría dar un salto considerable. Actualmente, equipos como Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren ocupan con firmeza las ocho primeras posiciones, dejando un margen muy reducido para el resto. Además, la batalla en la zona media —con estructuras como Haas, Alpine, Racing Bulls o Audi— está varios escalones por encima del rendimiento mostrado hasta ahora por Cadillac.

Con un nuevo reglamento técnico que podría alterar el orden competitivo a lo largo del año, en Cadillac se aferran a la evolución como principal argumento. Porque, aunque el presente sea discreto, el proyecto está diseñado para crecer. Y en ese camino, la mentalidad —como subraya Andretti— será clave para acortar distancias.

Más de Cadillac:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Madring da un paso clave: La Monumental ya es una realidad con su asfaltado

Mejores comentarios

Más de
Zeynep Taş

Jos Verstappen lanza un aviso: "Lo que hemos visto de Red Bull es muy prometedor"

Fórmula 1
Fórmula 1
Jos Verstappen lanza un aviso: "Lo que hemos visto de Red Bull es muy prometedor"

Russell: "Afronté los rumores sobre Verstappen siguiendo mejorando a mí mismo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Russell: "Afronté los rumores sobre Verstappen siguiendo mejorando a mí mismo"

WSBK Estoril: Bulega frena a Toprak en la Carrera 2 y Bautista acaba 3º

WSBK
WSBK
Estoril
WSBK Estoril: Bulega frena a Toprak en la Carrera 2 y Bautista acaba 3º
Más de
Cadillac

Cómo ven el parón de la F1 en abril los distintos equipos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Cómo ven el parón de la F1 en abril los distintos equipos

¿Qué es lo que está frenando a Cadillac en la F1 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
¿Qué es lo que está frenando a Cadillac en la F1 2026?

Los Cadillac se enfrentan en China; Sergio Pérez se disculpa ante Bottas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Los Cadillac se enfrentan en China; Sergio Pérez se disculpa ante Bottas

Últimas noticias

Andretti apunta alto con Cadillac: "Deberíamos luchar por el top 10 al final de año"

Fórmula 1
Andretti apunta alto con Cadillac: "Deberíamos luchar por el top 10 al final de año"

MotoGP señala al alcantarillado oculto y al temporal: así explica el caos de Brasil

MotoGP
GP de Brasil
MotoGP señala al alcantarillado oculto y al temporal: así explica el caos de Brasil

Madring da un paso clave: La Monumental ya es una realidad con su asfaltado

Fórmula 1
GP de España
Madring da un paso clave: La Monumental ya es una realidad con su asfaltado

El C1 debuta en Japón: ¡ojo al graining con el nuevo asfalto!

Fórmula 1
GP de Japón
El C1 debuta en Japón: ¡ojo al graining con el nuevo asfalto!