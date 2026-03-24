El C1 debuta en Japón: ¡ojo al graining con el nuevo asfalto!

La Fórmula 1 se dispone a afrontar la tercera cita de la temporada 2026, el Gran Premio de Japón, que se celebrará —como viene ocurriendo desde hace décadas— en Suzuka.

En el mítico trazado japonés, uno de los más apreciados por los pilotos, Pirelli lleva los tres compuestos más duros de su gama, es decir, el C1 (que será el duro), el C2 (medio) y el C3 (blando). Para el C1 será el debut de la temporada, ya que no se utilizó ni en Albert Park ni, mucho menos, en Shanghai.

El C1, por tanto, estará bajo los focos en un circuito como Suzuka, donde los neumáticos se ponen a prueba por las cargas y exigencias en distintos puntos. Aun así, la propia pista también jugará un papel importante durante la clasificación y la carrera.

Preview Pirelli per il GP del Giappone 2026 Foto di: Pirelli

Antes de la edición de 2025, Suzuka fue reasfaltado desde la primera chicane hasta el final del primer sector. Los trabajos en el asfalto continuaron este año con la finalización de los dos sectores restantes, hasta la curva 17.

Por este motivo, el asfalto debería ser liso y aún estar sucio, garantizando niveles de adherencia bastante bajos. En estas condiciones es razonable esperar graining, especialmente cuando los pilotos utilicen los C3, es decir, los compuestos más blandos para este fin de semana.

Será especialmente interesante observar el comportamiento tanto del compuesto más duro como del más blando de la selección. Si el C1 mostrase un buen nivel de agarre y el C3 se revelase consistente como ocurrió en Shanghái, las tres opciones podrían resultar relevantes a la hora de definir las estrategias de carrera.

Un papel importante también lo jugará la temperatura. El Gran Premio de Japón se disputa una semana antes que el año pasado, cuando las temperaturas ambientales ya se situaban en torno a los 15 °C.

Preview Pirelli per il GP del Giappone 2026 Foto di: Pirelli

Si no hay aumentos significativos, la degradación térmica será contenida. La posibilidad de completar la carrera con una sola parada podría depender, por tanto, de la incidencia real del graining y de su influencia en el rendimiento. Lo cierto es que las escuderías deberán prestar especial atención a la preparación de la vuelta de clasificación, cuando será esencial llevar los neumáticos a la temperatura adecuada.

GP de Japón: las estadísticas

La próxima será la cuadragésima edición del Gran Premio de Japón en el calendario. La primera carrera se disputó en 1976 en Fuji, circuito que ha acogido un total de cuatro ediciones. Todos los demás fines de semana de carrera se han celebrado en Suzuka. Michael Schumacher es el piloto con más victorias en Japón, con 6 triunfos, uno más que Lewis Hamilton. McLaren lidera la clasificación de constructores con 9 victorias, seguida por Red Bull con 8.