Liam Lawson debutará en la F1 con AlphaTauri en el GP de Bélgica

AlphaTauri ha anunciado en sus redes sociales que Liam Lawson hará su debut en una sesión oficial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, este fin de semana en Spa. El piloto neozelandés saldrá a pista en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, a bordo del monoplaza de Pierre Gasly.

"No se me ocurre ningún circuito mejor que Spa para hacer mi debut en la F1", dijo el joven piloto en un vídeo publicado por la propia escudería. "Es un trazado en el que siempre he disfrutado, y hacerlo en un Fórmula 1 va a ser alucinante".

Como es habitual en la era moderna del Gran Circo, Lawson se ha estado preparando "todo este año" en el simulador. Sin embargo, no será su primera vez a bordo de un monoplaza de estas características, ya que pudo tomar parte de los test postemporada de 2021, en Yas Marina.

El piloto kiwi, de 20 años, disputa actualmente su segunda temporada en la Fórmula 2 con el equipo Carlin, por lo que este fin de semana tendrá que compaginar su participación en ambas categorías.

En 2021 no obtuvo unos resultados excesivamente llamativos, terminando como el noveno clasificado de la general, tres podios y una victoria. Ese año compaginó los monoplazas con el DTM, donde se alzó con el subcampeonato.

La de 2022 parece estar siendo una mejor campaña para él, con dos victorias y cinco podios. Actualmente, marcha octavo en la clasificación general.

Liam Lawson gozará de esta oportunidad gracias a formar parte del programa de Red Bull de jóvenes pilotos; un programa por el que pasaron grandes nombres de la Fórmula 1 como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Carlos Sainz o el propio Pierre Gasly.

