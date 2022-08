Audi podría adelantarse a Porsche y anunciar su llegada a la F1

Cargar el reproductor de audio

Aunque aún no se ha comunicado oficialmente, parece obvio que Porsche entrará en la Fórmula 1 como socio de Red Bull a partir de 2026. Sin embargo, los planes de la marca hermana Audi, que está también bajo el paraguas del Grupo Volkswagen, parecían ir más lentos, aunque algo ha cambiado en los últimos días.

De puertas adentro, se rumorea que Gerhard Berger ha asesorado a Audi para su entrada en la F1. Se dice que el austriaco, jefe "a tiempo completo" del equipo en el DTM, ha desempeñado un papel crucial en las negociaciones con su futuro socio Sauber, que actualmente compite en la máxima categoría bajo el nombre de Alfa Romeo debido a un acuerdo de patrocinio.

Sin embargo, Berger lo negó al ser preguntado por Motorsport.com: "No tengo un contrato para asesorar a Audi en F1". Y recalcó: "No tengo ninguna relación con Sauber, tengo muy poco contacto con ellos. Así que no he participado en ninguna conversación entre Sauber y Audi".

Audi, que cuenta con Markus Duesmann como director general, había hablado inicialmente con McLaren para ver si había alguna opción de adquirir acciones del equipo. Con la mediación, por cierto, de Berger: "Yo sí abrí el contacto con McLaren", confirmó el austriaco.

La familia real de Bahréin, que tiene una participación del 60% del Grupo McLaren a través del fondo soberano Mumtalakat, fue quien habló directamente con los de Woking, ya que "McLaren era un claro candidato a ser socio de Audi en la Fórmula 1".

Pero las conversaciones entre ambas partes finalmente no llegaron a nada. También se dice que más tarde negociaron con Williams y Aston Martin, pero tampoco llegaron a ningún acuerdo.

También se rumoreó que Audi tanteó la opción de Red Bull. Sin embargo, el director general de los austriacos, Dietrich Mateschitz, y su asesor deportivo, Helmut Marko, se mostraron desde el principio más partidarios de la opción de Porsche, una unión que ya parece estar cerrada.

Sin embargo, han sido los máximos responsables de Audi los que han pasado a la vía rápida. Se dice que el anuncio oficial de su entrada en la Fórmula 1 junto a Sauber es inminente y podría darse incluso el próximo fin de semana en el Gran Premio de Bélgica.

En cambio, el anuncio de Porsche y Red Bull, se está alargando. Durante semanas se dijo que ambos estaban a la espera de la confirmación del nuevo reglamento de motores para 2026, pero ya ha sido ratificado y no han llegado nuevas noticias.

Las cosas parecen moverse más rápido en Audi. El propietario de Sauber, Finn Rausing, rechazó hace varios meses una oferta de Michael Andretti para vender la estructura por 350 millones de euros.

Al parecer, Rausing insistió en que la continuidad del Grupo Sauber en las instalaciones de Hinwil era clave, así como la conservación de los puestos de trabajo actuales, y también exigió otros 250 millones de euros como contribución al equipo para saber que la escudería iba a quedarse en buenas manos. Al final, esto fue demasiado para Andretti.

Con Audi, Sauber consigue un socio fuerte que está dispuesto a pagar más que Andretti por menos acciones (Rausing seguirá siendo el propietario minoritario), en lo que sería una asociación al estilo Sauber-BMW entre 2006 y 2009.

Es interesante señalar que el actual director general de Audi, Markus Duesmann, uno de los que más apoyaron la entrada de la marca a la Fórmula 1, fue jefe de desarrollo en el equipo BMW-Sauber entre 2007 y 2009 y todavía conoce las instalaciones de Hinwil de primera mano.

El acuerdo al que ambas marcas habrían llegado incluye seguir construyendo el chasis de sus coches en Hinwil, donde todavía se encuentra uno de los túneles de viento más modernos de la Fórmula 1. La unidad de potencia se creará en las instalaciones de Audi en Neuburg y, por lo tanto, se desarrollará y producirá en suelo alemán. A diferencia de Porsche, que desarrollará gran parte de su tren motriz en el Reino Unido.