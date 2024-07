Leclerc, abatido: "Ya no sé ni qué decir, es demasiado"

Después del sueño, la pesadilla. Así ha sido el último mes y medio para Leclerc desde que logró por fin ganar en Mónaco, en su casa. Desde entonces, en cuatro carreras (cinco si contamos la sprint de Austria) solo ha sumado 12 puntos, y ya ve amenazado el tercer puesto del mundial, donde solo saca seis puntos a su compañero Carlos Sainz.

En Silverstone se le vio especialmente afectado, en una carrera en la que mientras el español era quinto y lograba la vuelta rápida, él se quedó sin opciones antes de cumplirse la primera mitad de la prueba. Ferrari (y Red Bull con Checo Pérez) se la jugó a ponerle neumáticos intermedios cuando empezaron a caer las primeras gotas, pero no llovió lo suficiente como para que eso fuera una ventaja. Cuando por fin llovió, ya era demasiado tarde y sus gomas estaban desgastadas.

En el corralito de medios del circuito inglés, ante las televisiones, cuando le preguntaron cómo estaba, dijo con voz apagada: "No me siento bien. Es demasiado, han sido demasiadas carreras y ya no sé ni qué decir cuando vengo aquí. Así que sólo tengo que, quiero decir, sólo tenemos que resetear como equipo, pero sí, siempre hay una razón diferente para que no salga bien".

14º en meta, el discurso de Charles Leclerc no fue más optimista ante los medios escritos, entre los que se encontraba Motorsport.com, donde admitió que desde el GP de Mónaco todo ha salido mal: "Es una racha muy dura. Las últimas cuatro carreras han sido peor que una pesadilla. Realmente no tengo palabras para explicarlo, espero que podamos volver pronto".

Respecto al momento clave de la carrera, Leclerc admitió que él también veía buena opción parar antes que otros rivales, pero a su vez sugirió que no le habían dado la mejor información: "Obviamente, con la información que tenía, con el mensaje que recibí y lo que sentía en el coche, me pareció la decisión correcta. Estaba lloviendo bastante en la curva 15, el equipo me dijo que empezaría a llover con más fuerza ahí y que la lluvia aumentaría a partir de entonces. Así que paré para intentar anticiparme. Pero esa lluvia no llegó hasta ocho o nueve vueltas después", explicó.

"A partir de ahí, la carrera se acabó para nosotros. Ha sido otro fin de semana enormemente frustrante, y ya empieza a ser demasiado".

La carrera de Leclerc llegó después de que Ferrari decidiera que su paquete de mejoras introducido en España no merecía la pena y volviera a la configuración que usaron en Imola, a mediados de mayo. Cuando le preguntaron si veía positivo ese cambio y si confiaba en avanzar a partir de ahí, dijo: "Es realmente difícil mirar lo positivo en días como éste. Sólo quiero volver con el equipo, que analicemos la forma en que estamos tomando esas decisiones en mi lado, y por qué hoy estábamos en el lado equivocado hoy".

Luego, sí valoró el cambio: "Es una situación complicada en la que nos encontramos en este momento. Las actualizaciones nos han traído los números que esperábamos, pero también nos ha traído bastante porpoising en zonas de alta velocidad. Para un circuito como éste decidimos que era mejor tener un poco menos de rendimiento pero más consistencia, y creo que fue la decisión correcta".

"De cara al futuro, analizaremos todos los datos que teníamos hasta ahora con los dos paquetes e intentaremos entender si hay algo que no hayamos entendido todavía", concluyó.