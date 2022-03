Leclerc anima a la F1 a ser más precavida con la COVID-19

Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo, piloto de McLaren, se vio obligado a saltarse los segundos test de la pretemporada 2022 de Fórmula 1, celebrados en Bahrein, tras dar positivo en COVID-19. Por otra parte, Aston Martin anunció que Sebastian Vettel se perderá la carrera inaugural de la temporada tras contraer la enfermedad.

Los protocolos de COVID-19 de la FIA se han relajado en algunos aspectos para la nueva temporada. El personal ya no está obligado a realizar una prueba de PCR en las 24 horas siguientes a su entrada en el paddock, aunque se sigue recomendando, y todavía hay que seguir las directrices locales. Asimismo, la vacunación sí es obligatoria, excepto para aquellos que no las puedan recibir por razones médicas.

Varios equipos han vuelto a realizar sesiones de prensa en persona para la nueva temporada, después de haber utilizado principalmente plataformas en línea como Zoom durante los dos últimos años, mientras que las sesiones de autógrafos de los pilotos también regresan en Bahrein.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, dijo que "es bueno que las cosas vuelvan poco a poco a la normalidad", pero subrayó la necesidad de mantenerse alerta.

"Tenemos que ser precavidos, también entre los pilotos y todas estas cosas, porque el COVID no ha desaparecido de un día para otro", dijo Leclerc. "Todavía no puedes correr si tienes COVID, es muy costoso. Necesitamos seguir teniendo mucho cuidado".

Carlos Sainz, compañero de equipo de Leclerc, dijo que estaba "tratando de seguir siendo tan disciplinado como hace dos años", a pesar de que se han relajado algunas restricciones.

"No voy a mentir, es cansado y es duro seguir haciendo las mismas cosas después de dos años", dijo Sainz.

"A algunas cosas me he acostumbrado, con otras sigo teniendo algunos problemas, como todos vosotros, para llevar la mascarilla en todo momento y todo eso. Sólo espero que podamos volver a la normalidad lo antes posible".

Sainz reconoció que si tuviera la oportunidad de "luchar por cosas más grandes" este año, habría presión para tomar precauciones adicionales por miedo a perder una carrera. De hecho, en los dos últimos años, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Lance Stroll, Nikita Mazepin y Kimi Raikkonen no han podido formar parte de algunas carreras tras haber dado positivo en los test.

Los equipos siguen siendo responsables de sus propios procedimientos de pruebas de COVID-19 fuera del paddock de la F1. Leclerc, por su parte, añadió que Ferrari las realiza con regularidad, especialmente en la fábrica, y que el sentido común siempre entraba en juego si alguien se sentía mal.

Leclerc ha contraído el COVID-19 en dos ocasiones, la última al final de la temporada 2021, y dijo que sus experiencias fueron "muy diferentes".

"La primera no fue demasiado mala, la segunda me sentí bastante peor, solo dolor de cabeza y no me sentí muy, muy bien", dijo Leclerc.

"Pero no me duró demasiado, como una semana, una semana y media, en ambos casos. Depende mucho. Tengo algunos amigos que están en perfecto estado de salud y lo tuvieron de una manera mucho peor. Así que sí, es muy difícil de predecir".