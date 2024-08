Leclerc: "Me intriga la comparación con Hamilton con el mismo coche"

Después de años como líder elegido por Ferrari, la temporada 2025 será la primera en la que ese estatus de Charles Leclerc se tambalee, con la llegada del fichaje más mediático de las últimas décadas, la del piloto más valorado de todos los tiempos, Lewis Hamilton.

Aunque la noticia en febrero sorprendió a todo el mundo, Leclerc admitió en una entrevista exclusiva con Motorsport.com Italia que él poco a poco fue notando que eso pasaría, por lo que no se sobresaltó.

"Llevaba tiempo en el aire, pero hasta que no hay confirmación oficial no se puede estar seguro. Sabía que había interés por ambas partes, y en esos casos es muy probable que se llegue a un acuerdo. No pedí saber más, ese no es mi papel, pero tengo que decir que todo el mundo ha sido siempre muy abierto y sincero conmigo", dijo cuando se le preguntó si ese fichaje influyó en su decisión de renovar pocos días antes con Ferrari.

"Fue tranquilizador porque hacerse con un piloto como Lewis Hamilton es obviamente una señal fuerte. Lo vi como una elección positiva, empezando por el hecho de que Lewis podría facilitar la llegada de gente con mucho talento al equipo".

En el plano deportivo, Leclerc celebra la llegada de Hamilton, pero quiso tener unas palabras hacia su aún actual compañero, Carlos Sainz, aunque admitió que está intrigado por su cara a cara con el inglés de Mercedes.

"Por supuesto", contestó a si lo veía como buena noticia. "Pero me gustaría decir que estoy muy contento de cómo he trabajado con Carlos, es un piloto increíble y hemos superado momentos muy difíciles durante nuestra etapa en Ferrari. Y también es gracias a su contribución que estamos mejorando, siempre hemos trabajado bien juntos".

"Al mismo tiempo, que un siete veces campeón del mundo se una al equipo siempre es una buena noticia, muy interesante y muy motivadora. Es interesante porque podré aprender de uno de los mejores pilotos de toda la historia de la F1, y es muy motivador porque me intriga la comparación con Lewis con el mismo coche. Por esas dos razones estoy impaciente por empezar este nuevo capítulo, pero también quiero decir que siempre me he llevado muy bien con Carlos".

En general, la opinión pública considera que Leclerc tiene más que ganar que que perder en su comparación con Hamilton en Ferrari, donde nuevamente ocupará el rol de piloto más inexperto de la pareja, como ya le pasó con Sebastian Vettel o actualmente: "Hasta ahora nunca me he encontrado en el papel del más experimentado, pero si me encuentro dos décimas por detrás de mi compañero de equipo... que sea Lewis o cualquier otro da igual. No me gusta estar detrás, y creo que es así para todos los pilotos de la parrilla, siempre quieres ser el primero, sea cual sea la situación".

"Cuando estaba con Seb, por ejemplo, odiaba estar detrás de él, sabía que estaba en mi primer año en Ferrari y que me enfrentaba a un compañero de equipo mucho más experimentado, pero pensaba que eso no era justificación suficiente. En cuanto a mí, odio que me ganen".

Por último, no estuvo de acuerdo en que ahora Sainz y él tengan una visión diferente de su escudería, con distintas reacciones a los momentos de crisis: "Puedo responder por mí, confío plenamente en el trabajo del equipo y creo que a Carlos le pasa lo mismo".

"A veces las diferencias de opinión tienen que ver con la forma de hablar, una palabra ligeramente diferente puede interpretarse de forma muy distinta. Sinceramente, viviendo dentro del equipo siempre he tenido el mismo optimismo y los mismos comentarios que Sainz, quizás la forma en que se retrata desde fuera es un poco diferente. Hemos hecho grandes progresos en los últimos siete u ocho meses, luego vinieron los problemas en Barcelona, pero fue un caso aislado, hemos resuelto dónde nos equivocamos y estoy seguro de que pronto volveremos a la pista", remató.