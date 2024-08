Leclerc: "No me apiadaré de Hamilton"

La temporada 2025 de Fórmula 1 será una de las más emocionantes en mucho tiempo, ya que Lewis Hamilton llegará a Ferrari después de más de una década cosechando éxitos en Mercedes y volveremos a ver a un heptacampeón del mundo vestido de rojo después de que lo hiciera Michael Schumacher a mediados de los 2000.

El británico tendrá a su lado a Charles Leclerc, uno de los protegidos de Maranello desde que estaba en las categorías inferiores, quien aseguró en una entrevista con The Gentleman's Journal que no se "apiadará" de su nuevo compañero después de recibir esa pregunta: "No, por supuesto que no. No, no, no, cuando me pongo el casco, ya no hay nada de eso, cambias, no piensas en quién es quién y simplemente vas a por todas".

"Ahora estoy compitiendo con Lewis [Hamilton], así que tengo que olvidarme un poco de los nombres que hay dentro del paddock, y centrarme en mi propio rendimiento siempre que estoy en pista", continuó el de Ferrari, quien reveló que en el momento en el que debutó en el campeonato estaba algo más nervioso por los pilotos a los que tenía en frente.

"En el primer año [en la Fórmula 1], recuerdo estar muy impresionado e intimidado por todos esos pilotos increíbles, y Lewis es quizá el mejor que hay, así que poder correr con él fue una locura", dijo Charles Leclerc. "Al estar en las pistas de karting todos los fines de semana mientras crecía, me resultaba difícil seguir realmente una temporada de Fórmula 1, así que solía ver algunas carreras y él era sin duda uno de los tipos a los que admiraba".

Sin embargo, tener al inglés al otro lado del garaje es algo que le motiva y le plantea todo un reto para su trayectoria, en la que será el séptimo curso vestido con los colores de Maranello: "Va a ser increíble tener a Lewis en el equipo y, obviamente, poder tener a un campeón tan increíble en el mismo conjunto que yo, con el mismo coche".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!