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Los retos que supuso la nueva decoración cambiante del Aston Martin F1

La decoración especial del Aston Martin AMR26 de Alonso y Stroll para el GP de Mónaco supuso todo un desafío por varias razones.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

Decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco

Foto de: Aston Martin

La decoración que Aston Martin ha presentado junto a su socio Maaden para el GP de Mónaco 2026 de F1 de este fin de semana ha generado una total división de opiniones, pero más allá de los gustos de cada uno, lo que ha supuesto es todo un reto para la escudería en cuanto a la implantación.

Mira:

Maaden, la empresa minera estatal saudí, solicitó a Aston Martin un diseño atrevido, futurista y que visualmente supusiera un impacto al verlo por primera vez. Una decoración que, a su vez, reflejara una transformación mientras se movía el coche, es decir, que cambiara de color según se viera en pista.

Tras eso, Aston Martin se tuvo que centrar sobre todo en los materiales, teniendo en cuenta que una nueva decoración afecta al peso (lo que a su vez influye en el rendimiento aerodinámico), y tiene que cumplir con estándares exigentes de resistencia al calor (y no se espera frío precisamente en Mónaco) y durabilidad (tres sesiones de libres, clasificación y carrera). 

Hay zonas con material especial que cambia de color, el Rojo Andrómeda, que genera un efecto iridiscente que hace que, según la luz que le dé y desde dónde se mire, lucirá de manera diferente.

Para evitar que todo el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll pesara más de la cuenta, y que esa capa extra de revestimiento afectara al rendimiento aerodinámico de un monoplaza que, de momento, está entre los menos competitivos de la parrilla, Aston seleccionó las zonas donde tuviera menos impacto.

No fue un trabajo de un día. Aston segura que dedicó "cientos de horas" a dar con el diseño final, implicando a su área de diseño, al de marketing pero también al de construcción del coche en sí. Y tras estudiar más de 100 variaciones del diseño, y unos 30 conceptos visuales, salió el producto final, con el beneplácito del socio.

Libré de Aston Martin para Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco
Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco
Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco
Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco
Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco
Librería Aston Martin Mónaco

La decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco
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Mediante patrones hexagonales generados con un nuevo software, se ha creado una transición con el tradicional verde de Aston, con el negro del carbono y con el material iridiscente que se ha utilizado, al no haber podido utilizar los degradados tradicionales. Eso permite crear una ilusión de movimiento, que se acentuará cuando el coche recorra la pista. Y es que Aston ha utilizado simulaciones virtuales de cómo se verá en el histórico circuito urbano de Montecarlo bajo las habituales condiciones de luz.

¿Y cómo se ha conseguido sin añadir el habitual revistimiento de capa transparente para proteger el diseño? Con técnicas especiales a la hora de preparar los materiales y la impresión, que deja en el estado idóneo la decoración sin perder la durabilidad para que aguante todo el fin de semana.

Después de todo, eso sí, Aston Martin asegura que planificó todo con mucha antelación y sin afectar al desarrollo del coche. Ahora falta que dé algo de suerte para salir del pozo

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