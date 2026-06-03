La IA entra en la mente de Sainz y Albon para crear el diseño especial de Williams en Mónaco

Williams será otro de los equipos que lucirá una imagen especial durante el Gran Premio de Mónaco 2026, aunque en su caso no llegará al coche. La escudería de Grove ha apostado por una iniciativa diferente, en la que la inteligencia artificial ha tenido un papel protagonista para dar forma a los diseños que estrenarán pilotos y miembros del equipo este fin de semana.

El conjunto británico presentó este martes la campaña 'Pattern of Thought' junto a Claude, la inteligencia artificial de Anthropic y actual socio tecnológico de Williams. El proyecto busca poner el foco en un aspecto pocas veces visible de la Fórmula 1: el proceso mental que hay detrás de cada decisión tomada en el muro, el garaje o el cockpit.

Para ello, Carlos Sainz, Alex Albon, James Vowles y otros integrantes del equipo fueron sometidos a diferentes pruebas mientras utilizaban dispositivos capaces de registrar sus reacciones emocionales. Los pilotos realizaron sesiones en el simulador y los trabajadores desarrollaron sus tareas habituales mientras se recopilaban datos relacionados con la concentración, la tensión y la toma de decisiones bajo presión.

A partir de esa información, Claude interpretó las respuestas obtenidas y las transformó en visualizaciones creativas que posteriormente fueron desarrolladas por los diseñadores de Williams hasta convertirse en el patrón gráfico definitivo.

El resultado será visible por primera vez en las calles del Principado, donde los pilotos lucirán cascos y monos especiales inspirados en ese proceso. El diseño también estará presente en el garaje del equipo durante todo el fin de semana.

Mostrar lo que normalmente no se ve

La iniciativa supone además la primera gran campaña pública de Claude junto a Williams desde que ambas partes anunciaran su acuerdo como "Official Thinking Partner" el pasado mes de febrero.

Desde entonces, la inteligencia artificial se ha integrado en diferentes áreas de trabajo de la escudería. Según explica Williams, se han desarrollado cientos de proyectos internos y programas de formación para acelerar procesos de aprendizaje, desarrollo y operaciones. Uno de los primeros pasos llegó en el GP de Japón, cuando los ingenieros comenzaron a utilizar una herramienta basada en IA para analizar reglamentos y contexto técnico con mayor rapidez.

"En Fórmula 1 estamos constantemente buscando nuestra ventaja para ir más rápido e innovar mejor que nuestros competidores", explicó James Vowles. "Pensar junto a Claude nos permite liberar esa creatividad en la búsqueda de nuestro objetivo final, que es ganar múltiples campeonatos del mundo".

Con esta propuesta, Williams se suma a la tendencia de decoraciones especiales para Mónaco, aunque lo hace con un enfoque distinto: en lugar de inspirarse en la historia o en motivos estéticos, ha optado por convertir en imagen algo tan intangible como el pensamiento de las personas que hacen posible un equipo de Fórmula 1.