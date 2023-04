Horner no ve a Verstappen como "un Alonso a los 41 o 42 años"

Verstappen ha sido el piloto que hizo cambiar las reglas en la F1 moderna, empezando por la de que ya nadie puede debutar en la máxima categoría siendo menor de edad, algo que él hizo en 2016. Arrancar tan pronto puede llevar a pensar que será capaz de alcanzar la cifra de 20 temporadas que lleva Fernando Alonso, pero el jefe del neerlandés no cree que vaya a ser así.

Con solo 25 años, Verstappen ya ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1. Tras 166 grandes premios disputados, el piloto de Red Bull ya ha logrado 22 poles y 80 podios, entre ellos 37 victorias. Solo Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost y Ayrton Senna tienen más triunfos en la categoría reina.

Max Verstappen lleva en la categoría reina del automovilismo desde los 17 años y es el actual dominador. Después de las primeras tres carreras 2023, lidera el campeonato con solvencia y tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2028. Cuando ese acuerdo llegue a su fin, el neerlandés tendrá 31 años, y el jefe del equipo, Christian Horner, se pregunta por su futuro más allá de esa fecha.

"Max es independiente, y tiene opiniones muy firmes sobre lo que quiere hacer con su vida", declaró Horner a Sky Sports. "No le veo como un Fernando Alonso que seguirá corriendo a los 41 o 42 años, o quizás no en la Fórmula 1. Pero su amor y su pasión son las carreras, y si no está corriendo en la pista, lo hace en el mundo virtual. Pilota coches GT por diversión. Su pasión es conducir y correr, y mientras esa llama arda en su interior, seguirá haciéndolo. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Cada uno debe encontrar la respuesta por sí mismo".

El propio piloto dejó claro el año pasado que no planeaba quedarse en la Fórmula 1 para siempre: "No me veo pilotando hasta que tenga 40 años, porque quiero hacer otra cosa", explicó, en palabras recogidas por la web oficial de la F1. "Me estoy divirtiendo mucho en este momento y todavía estaré aquí unos años más, he firmado hasta 2028. Más allá de eso, depende de cómo vayan las cosas. Intentaré probar diferentes disciplinas en el automovilismo, porque es importante".

"Los números nunca han sido importantes para mí; en realidad, sólo disfruto del momento. He disfrutado mucho formando parte de este equipo durante tanto tiempo ya, y espero que dure mucho más tiempo. Con toda la plantilla que tenemos ahora, creo que podemos ser competitivos durante unos cuantos años."