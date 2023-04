Allison explica el intercambio entre él y Elliot en Mercedes F1

Tras un complicado inicio de temporada 2023 para Mercedes, James Allison ha cambiado su rol con Mike Elliott. Básicamente eso significa que el primero ahora estará más centrado en el coche y el programa de carreras actual, mientras que el segundo tendrá una visión más largo plazo.

Allison ya había ocupado el cargo de director técnico en el equipo de la estrella plateada antes de dar un paso atrás por motivos personales en 2021.

"Hicimos un poco como un examen de nuestro propio trabajo aquí en Brackley, y entre Mike y yo llegamos a la conclusión de que los dos podemos cubrir el mismo terreno razonablemente bien", explicó James Allison en el podcast F1 Nation.

"Pero tal vez yo era más adecuado para el corto plazo de un coche y él era el mejor jugador de ajedrez de los dos por decirlo así, por lo que sería más adecuado para el trabajo que yo estaba haciendo como CTO anteriormente".

"Así que nos pusimos manos a la obra y conseguimos algo que, en general, nos parece una 'máquina de combate mejor'".

Cuando se le preguntó por qué se había producido este cambio justo después de la buena actuación del equipo en el GP de Australia, Allison explicó que habían tenido una visión más amplia.

"No creo que esta decisión dependa del rendimiento del coche en un determinado fin de semana. Se ha basado en una evaluación de lo que mejor se nos da a cada uno. Y creemos que la fuerza general de este equipo se maximiza con este intercambio de papeles".

"Esperemos que Melbourne sea sólo el primer paso de una recuperación que nos permita ser más competitivos en todos los fines de semana", añadió.

"Mike y yo estamos convencidos de que con los trabajos que nos estamos proponiendo, vamos a dar nuestra mejor versión para la recuperación con el tiempo que tenemos".

Allison también admitió que al haber llevado a cabo un intercambio con la temporada iniciada y de una forma tan precipitad, tardará un tiempo en ponerse totalmente al día con cada detalle del programa de carreras actual.

"He estado mucho menos involucrado de lo que había estado como director técnico", dijo. "Me he estado moviendo más en lo relacionado con 2026 que en el aquí y ahora del coche actual".

"Va a ser un gran esfuerzo ponerse al día con todo. No sólo el reglamento, sino con el trabajo de la fábrica, del equipo de carreras y todas las cosas que influyen en la lucha por el campeonato".

"Pero es emocionante, divertido e interesante, y es un placer volver a estar metido hasta el cuello".

En cuanto a su decisión de volver a un trabajo que implicará viajar a muchas carreras, Allison explicó que había dado un paso atrás en 2021 porque estaba en los primeros días de su nueva relación. Sin embargo, el tiempo le ha dado la oportunidad de pasar más fines de semana fuera de casa.

"Gran parte de eso se remonta a la muy, muy larga sombra que me provocó la muerte de mi esposa", explicó.

"Y tuve la suerte, unos años más tarde, de conocer a otra persona, que en aquel momento vivía y trabajaba en Francia, y llevaba toda su vida en Francia, unos 20 años".

"Y cuando ella, amablemente y algunos dirían tontamente, aceptó venir y echar su suerte conmigo, para que pudiéramos vivir juntos, estaba renunciando a muchísimo".

"Fue un poco injusto, o me pareció un poco injusto, desde mi punto de vista, dejarla a la deriva y decirle: gracias por venir a Inglaterra, ¡te veré cinco minutos a la semana!".

"Dejar la dirección técnica permitió que nuestra relación floreciera de un modo que, de otra manera, habría sido más complicado".

"Pero de eso hace ya más de dos años, cuando Chloe se mudó y echó raíces en este país para hacer sus propias cosas sin depender de mí. Así que ahora esa idea de trabajo mucho más realista y posible que hace dos años y pico", concluyó el nuevo director técnico de Mercedes en F1.

