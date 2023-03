Horarios del GP de Australia de F1 2023 y cómo verlo, ¡a madrugar!

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 cambia de continente para viajar a Oceanía y disputar el Gran Premio de Australia de la temporada 2023, y será el fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril [del 30 de marzo al 2 de abril en Latinoamerica]. Los equipos y pilotos deberán afrontar el cambio de horario, uno que deja las sesiones con los coches en la pista de Albert Park en la madrugada española y la noche sudamericana.

Horarios del GP de Australia de Fórmula 1 2023 en España

Sesión Día Horario Entrenamientos libres 1 Viernes 31 de marzo De 03:30h a 04:30h Entrenamientos libres 2 Viernes 31 de marzo De 07:00 a 08:00h Entrenamientos libres 3 Sábado 1 de abril De 03:30h a 04:30h Clasificación Sábado 1 de abril A las 07:00h Carrera Domingo 2 de abril A las 07:00h (58 vueltas)

La gran diferencia de horario entre Australia y España provoca que tanto las sesiones de entrenamientos libres, como la clasificación y la carrera sean durante la madrugada, por lo que los aficionados tendrán que tomar la difícil decisión de dormir temprano y poner el despertador, o aguantar despiertos.

La acción comenzará el viernes 31 de marzo con la FP1 a las 03:30 hora española, la misma que para la FP3 del sábado 1 de abril, mientras que la FP2, la clasificación y la carrera del 2 de abril arrancarán a las 07:00 horas.

Horarios del GP de Australia de Fórmula 1 2023 en Latinoamerica

Sesión Horario Entrenamientos libres 1 Jueves 30 de marzo 19:30h México 20:30h Colombia, Panamá, Ecuador y Perú 22:30h Venezuela, Bolivia y Paraguay 23:30h Argentina, Uruguay y Chile Entrenamientos libres 2 Viernes 31 de marzo 23:00h México 00:00h Colombia, Panamá, Ecuador y Perú 01:00h Venezuela, Bolivia y Paraguay 02:00h Argentina, Uruguay y Chile Entrenamientos libres 3 Viernes 31 de marzo 19:30h México 20:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 21:30h Venezuela, Bolivia 22:30h Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay Clasificación Viernes 31 de marzo - sábado 1 de abril 23:00h México 00:00h Colombia, Panamá, Ecuador y Perú 01:00h Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile 02:00h Argentina y Uruguay Carrera (58 vueltas) Sábado 1 de abril - Domingo 2 de abril 23:00h México 00:00h Colombia, Panamá, Ecuador y Perú 01:00h Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile 02:00h Argentina y Uruguay

¿Cómo ver el GP de Australia de Fórmula 1 por TV? Cómo seguir la carrera de F1 por televisión o internet en España y Latam

Como es habitual, la única forma legal de ver la temporada 2023 de Fórmula 1 y el Gran Premio de Australia en el territorio español es a través de DAZN F1 o en la plataforma de Movistar+. Además de poder disfrutar de la máxima categoría del automovilismo con DAZN, también tendrás acceso a más deportes, como MotoGP [puedes consultar los precios aquí].

En el caso de Latinoamérica, existen más opciones para disfrutar de la Fórmula 1 en directo, aunque dependerá del país en el que te encuentres [puedes revisar qué cadena televisiva retransmite en cada nación en la tabla de abajo. Sin embargo, siempre está la posibilidad de contratar el servicio de F1TV Pro, que da acceso a todas las imágenes del fin de semana, aunque es algo que no está.

No obstante, lo que podrás tener de manera gratuita es toda la información en directo con noticias, crónicas, imágenes, vídeos, etc., desde nuestra web, Motorsport.com, y no importará desde qué país te encuentres [puedes descargar la App, disponible tanto en iOS como en Android en el banner de abajo o aquí]

Países Canal de televisión para ver la F1 España DAZN F1 Costa Rica Guatemala Nicaragua STAR Action/ESPN Colombia Perú Ecuador Panamá STAR Action/ESPN México FOX Sports México Venezuela Bolivia Paraguay STAR Action/ESPN Chile STAR Action/FOX Sports Chile Argentina Uruguay STAR Action/ESPN/FOX Sports Argentina

¿Qué periodistas narrarán la carreras de Australia F1 en Latinoamérica?

Como ya hemos dicho, dependerá del país, puesto que en Argentina y el resto de Latinoamérica serán Fernando Tornello, Juan Fossaroli y Cochito López [en ESPN también podrás tener a Albert Fábrega], aunque si estás en México tendrás las voces de Chacho López y Diego Mejía, además de nuestra ex compañera Eva Frías, en Fox Sports.

¿Qué periodistas narrarán la carrera de Australia F1 en España?

Como es casi una tradición, en DAZN F1 contarán con Antonio Lobato para narrar todas las sesiones del Gran Premio de Australia, además de la voz experta de Toni Cuquerella y el ex Fórmula 1, Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin Racing. Mientras, en el pitlane, Albert Fábrega y Melissa Jimenez, contarán todo lo que pase.

¿Qué pilotos y equipos disputan el GP de Australia 2023 de F1?

Si no ocurre nada extraño, todos los pilotos titulares estarán compitiendo en el Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1.

¿Qué tal les ha ido a los pilotos de Fórmula 1 hasta ahora en Australia?

El Gran Premio de Australia es uno de los más queridos del calendario por todos los aficionados, equipos y pilotos, y en 2023 disputará su 26ª edición en Melbourne, un lugar en el que solo Lewis Hamilton y Fernando Alonso saben lo que es ganar, además de Valtteri Bottas y Charles Leclerc, con dos para el británico y una para el español, el finlandés y el monegasco. No obstante, en cuestión de pole position, el siete veces campeón del mundo ha salido desde el primer lugar en ocho ocasiones, y es el único de la parrilla actual, junto al de Ferrari, que lo ha hecho, este último solo una vez.

Neumáticos para el GP de Australia de Fórmula 1 2023

En el Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1, los tres neumáticos que se usarán serán el C4 (el blando, que estará pintado en color rojo), el C3 (amarillo, el medio) y C2 (blanco, el duro).

