A qué hora es la clasificación de F1 en Austria y cómo verla

Por segunda semana consecutiva, la Fórmula 1 disputará una clasificación (y luego una carrera) en el circuito Red Bull Ring, y es que tras el GP de Estiria llega el de Austria.

Será la 17ª sesión de clasificación en el trazado de Spielberg en su configuración actual, la 15ª como GP de Austria.

A qué hora es la clasificación del GP de Austria 2021 de F1 en el Red Bull Ring

Día : sábado 3 de julio de 2021

Hora de la clasificación de F1 en Austria : 15:00h (horario peninsular español)

La Fórmula 1 continúa de lleno en la temporada europea, por lo que el Gran Premio de Austria se disputa a la hora ya tradicional, a las 15:00h tanto en horario local como en nuestro país.

A esa hora empezará la Q1 de la clasificación del GP de Austria, en la que participan todos los pilotos y quedan definidos del 16º al 20º en la parrilla para la carrera. La Q1 dura 18 minutos, y los 15 con mejor tiempo al final lograrán el pase a la Q2.

Tras la Q1 y un parón de siete minutos de descanso, se espera que la Q2 del GP de Austria 2021 de F1 empiece a las 15:25h. Es una ronda de 15 minutos en la que los 10 más rápidos consiguen clasificarse para la Q3 y los cinco más lentos quedan eliminados y definidos del 11º al 15º para la salida del domingo.

Entre la Q2 y la Q3 los pilotos y equipos (y periodistas) tienen un descanso de ocho minutos, así que la Q3 del GP de Austria no empezará hasta las 15:48h. Es la sesión más corta, solo diez minutos, y ahí se decide el poleman y el orden de los diez primeros para la parrilla.

Cómo y dónde ver la clasificación del GP de Austria 2021 de F1

Dónde ver la clasificación del GP de Austria F1 en España : Movistar + y DAZN F1

Movistar + y DAZN F1 Canal de la F1 : dial 58 de Movistar + y en la plataforma de DAZN

Desde que DAZN y Movistar + unieron fuerzas, en España la Fórmula 1 sigue siendo de pago pero al menos hay dos opciones.

Por una parte, si tienes contratado Movistar + Fusión (es decir, Internet, telefonía móvil y fija y el paquete base de Movistar), añadiendo 10 euros al mes puedes tener acceso al paquete Motor para ver F1 y MotoGP. Si no, la opción más económica es DAZN, donde por 9,99 euros mensuales o 99,9€ anuales puedes no solo optar a las dos categorías reinas de las carreras, sino también a otros deportes y campeonatos.

En DAZN F1, que, recordamos, es la misma imagen, mismos periodistas y mismo contenido que Movistar +, el previo de la clasificación de Austria comenzará a las 14:00h, una hora antes del inicio de Q1.

Cómo ver lo mejor de la clasificación de Austria, la de F1 2021 en el Red Bull Ring

Si no has podido ver la clasificación del GP de Austria o quieres volver a disfrutar de momentos concretos, tu mejor opción son las cuentas de Twitter y Youtube de la Fórmula 1 y de DAZN, porque ellos cuelgan vídeos como propietarios de los derechos de retransmisión. Nosotros te ofrecemos crónicas, declaraciones, fotos y todo sobre la clasificación.

En DAZN, el Post clasificación del GP de Austria arranca a las 16:00h y tiene una hora de duración.

Cómo ver el resumen y análisis de la clasificación del GP de Austria : En DAZN y en el dial 58 (DAZN F1) de Movistar +, a las 16:00h

Si lo que quieres es ver a qué hora repitan la clasificación del GP de Austria 2021 de F1 entera en diferido, DAZN F1 y Movistar + F1 la vuelven a emitir a las...

Sábado, 3 de julio: 18:45h (tras la F3)

Domingo, 4 de julio: 00:00h

Domingo, 4 de julio: 09:00h

¿En la radio emiten la clasificación del GP de Austria de Fórmula 1?

No, a la F1 en la radio en España no se le da el trato que al fútbol u otras categorías, así que lo que te recomendamos es entrar en nuestra web, Motorsport.com, y disfrutar del DIRECTO de la clasificación. Y bajarte la aplicación, que te mandará una notificación antes de la clasificación para que no te olvides..

Hora de la clasificación del GP del GP de Austria de F1 en Latinoamérica y cómo verlo en tu país

Países Horario Canales Costa Rica Guatemala Nicaragua 07:00 STAR Action/ESPN Colombia Perú Ecuador Panamá 08:00 STAR Action/ESPN México 08:00 STAR Action/FOX Sports Venezuela Bolivia Paraguay 09:00 STAR Action/ESPN Chile 09:00 STAR Action/FOX Sports/ESPN Argentina Uruguay 10:00 STAR Action/ESPN *En Latinoamérica sí tienes la opción de contratar F1 TV Pro, de la propia Fórmula 1, pagando y en inglés. *En Latinoamérica sí tienes la opción de contratar F1 TV Pro, de la propia Fórmula 1, pagando y en inglés.

Televisiones que retransmiten la Fórmula 1 en todo el mundo

Europa:

Reino Unido - Sky Sports F1

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF

Dinamarca - TV3 / TV3 Sport / Viasat

Finlandia - MTV

Francia - Canal+

Alemania - Sky

Hungría - M4

Italia - Sky

Holanda - Ziggo

Polonia - Eleven Sports

Portugal - Eleven Sports

España - Movistar / DAZN F1

Suecia - Viasat

Rusia - Match TV

Suiza - SRF / RSI / RTS

América:

Estados Unidos - ESPN

Canadá - RDS / TSN / Discovery Velocity

Latinoamérica - Fox Sports / ESPN

Asia:

China - CCTV / Tencent / Guangdong TV

India - Star Sports

Japón - Fuji Television

Turquía - S Sport

Resto de Asia - Fox Sports

Oceanía:

Australia - Fox Sports / Network 10

Nueva Zelanda - Spark Sports

África:

África- SuperSport

Espera, espera, espera... ¿estamos en julio de 2021 y todavía no te has descargado la app de Motorsport.com? Estás a tiempo de ser el mejor informado de tu entorno.

Hasta ahora, en ocho grandes premios de la temporada 2021 de F1, las pole position se las han repartido entre Lewis Hamilton (dos), Charles Leclerc (dos), Valtteri Bottas (una) y Max Verstappen, con tres.

Bottas y Hamilton tienen tres poles en el trazado austriaco, aunque Verstappen lo hizo la semana anterior, en el GP de Estiria 2021, y además parece el favorito a repetir este sábado. ¿Podrá alguien pararle?

Resultados de los entrenamientos libres 1 del GP de Austria 2021 de F1 en el Red Bull Ring

Resultados de los libres 2 del GP de Austria 2021 de F1 en el Red Bull Ring

Resultados de los libres 3 del GP de Austria 2021 de F1 en el Red Bull Ring

Se disputan el sábado 3 de julio a las 12:00h.