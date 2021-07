Honda sale al paso de los rumores sobre su mejora en la F1 2021

El fabricante japonés ha ayudado a Red Bull a conseguir victorias en los últimos cuatro grandes premios, pero se ha mostrado especialmente competitivo desde el GP de Francia, cuando Honda introdujo su segunda unidad de potencia de la temporada.

El paso adelante ha suscitado la intriga sobre si Honda ha encontrado potencia extra al realizar cambios de fiabilidad en el motor.

También se ha sugerido que la ventaja de los japoneses es el resultado de poder utilizar la unidad de potencia en un modo más agresivo, después de haber tenido que cuidarla a principios de la temporada por la preocupación de posibles fallos.

Sin embargo, en el Gran Premio de Austria, el director técnico de Honda F1, Toyoharu Tanabe, negó que hubiera habido ningún cambio en la especificación del motor, ni que estuvieran usando su unidad de potencia de forma más agresiva.

Cuando se le preguntó por los rumores de un aumento de 15 CV con la segunda unidad, Tanabe dijo: "Estaría muy contento si fuera cierto, pero no es verdad. Según la normativa actual, no se permite aplicar ninguna actualización de rendimiento durante la temporada. Como resultado, nuestra segunda unidad de potencia es la misma que la primera en términos de especificación y rendimiento".

Tanabe dijo que si Honda hubiera hecho algún ajuste en su unidad de potencia para mejorar la fiabilidad, lo que podría haber ayudado a mejorar el rendimiento, entonces otros equipos habrían sido notificados al respecto por la FIA.

"Según el reglamento actual de la unidad de potencia, tenemos que presentar cualquier cambio", dijo. "Solo se puede cambiar por razones de fiabilidad, de costes o de logística, y entonces tendríamos que presentar primero una información muy detallada a la FIA, que aprueba esos cambios".

"La FIA distribuye todos los documentos a los demás fabricantes de motores, por lo que necesitamos la aprobación de los demás fabricantes para cambiar cualquier especificación de las piezas".

"La razón por la que hacemos una investigación tan detallada es que hace mucho tiempo algunos equipos mejoraban su rendimiento para hacer un cambio para mejorar la fiabilidad. Así que somos muy cuidadosos a la hora de cambiar el rendimiento. No es posible mejorar el rendimiento durante la temporada. Esa es mi respuesta a esa sospecha".

Tanabe dice que cualquier progreso que otros hayan visto del motor Honda es las últimas carreras es simplemente el resultado de que ha desplegado mejor sus sistemas de gestión de la energía para maximizar el tiempo por vuelta.

"Hemos ido aprendiendo poco a poco cómo utilizar el motor", explicó. "Mejoramos nuestros puntos débiles y luego potenciamos nuestros puntos fuertes. Como resultado, la especificación base, el rendimiento, es el mismo, pero el rendimiento en pista creo que lo hemos ido mejorando".

Aunque su rival Mercedes ha señalado en varias ocasiones la ventaja que tienen Red Bull y Honda en las rectas, Tanabe no cree que la unidad de potencia de Honda sea la referencia en la F1.

"Seguimos analizando nuestra posición, en comparación con los otros fabricantes de motores. Este análisis incluye también el rendimiento del chasis, porque si tienes un buen coche, con menos carga aerodinámica, a veces ves un buen rendimiento de la potencia del motor. Así que es un poco difícil de juzgar", dijo.

"El resultado actual nos muestra que todavía, no somos el número uno. Pero como he dicho, no podemos mejorar el rendimiento puro, como el rendimiento del motor. Por lo tanto, estamos trabajando muy duro en cómo utilizar la unidad de potencia de forma eficiente en la pista. Así que queremos utilizar el hardware actual de forma más eficiente con [los] ingenieros del equipo".

