Hamilton y su toque a Alonso: "No vi nada mal, hoy también iré a por el hueco"

Lewis Hamilton fue protagonista de la jornada sprint del GP de Miami, al menos de la carrera corta, cuando se llevó por delante en la primera curva a Fernando Alonso, que tocó a Lance Stroll, que a su vez tocó a Lando Norris.

Ese choque múltiple dejó a dos coches fuera de la carrera, un Aston Martin y el McLaren, y los comisarios, cumpliendo el pronóstico de Alonso de que no le sancionarían "porque no es español", decidieron no imponer ningún castigo al británico.

Cuando horas después le preguntaron a Hamilton por ese incidente y por la decisión de los comisarios, el heptacampeón se mostró indiferente, y de hecho advirtió que volverá a hacerlo, si surge la oportunidad, este domingo: "Sinceramente, no lo he pensado Para mí estuvo bien. Y mañana también iré por el hueco".

Mientras otros pilotos han cuestionado el nuevo formato sprint, Hamilton se mostró enamorado: "Me encanta. Sinceramente, realmente me encanta. Mucho antes de que tuviéramos un cambio en los formatos de fin de semana, eran lo mismo tres o cuatro días, todos los fines de semana. Estuve protestando durante mucho, mucho tiempo, y luego trajeron algo nuevo que no era tan bueno, el formato anterior. Esto ahora es genial, porque es como si tuvieras dos objetivos separados. Y al menos puedes cambiar tu coche después e intentar hacerlo mejor y tener otra oportunidad. Y me encanta".

Hamilton no ve opción de subir al podio el domingo en Miami

Después de caer eliminados en la SQ2 de la clasifiación sprint el viernes, ambos Mercedes lograron avanzar a la Q3 definitiva del sábado, pero Hamilton ve imposible remontar hasta el podio desde la octava plaza de salida.

Cuando Motorsport.com le preguntó si había opciones, respondió con contundencia: "Estamos a ocho décimas, así que ni de lejos". La diferencia entre Max Verstappen y el inglés fue efectivamente de +0.866 segundos, y respecto a Carlos Sainz, que ocupa la última posición de podio antes de la carrera, más de seis décimas.

"Pero fue decente, fue una mejor sesión de clasificación, creo", dijo Lewis Hamilton. "La Q2 fue muy buena, fue lo mejor que sentí con el coche, y luego nada en la Q3. Por lo tanto, creo que estamos trabajando en una ventana realmente minúscula de ventana óptima en el neumático".

Ahondando más en esas problemas con los Pirelli, declaró: "Creo que es este neumático. Sin duda en toda mi carrera no recuerdo haber tenido una ventana tan pequeña de trabajo".

Como las modificadas reglas de parque cerrado en el formato sprint permiten cambiar los coches desde la carrera corta hasta la principal, Hamilton considera que podrá atacar, sin grandes esperanzas: "Creo que hemos maximizado la puesta a punto, el coche era bueno, con un gran equilibrio. No sé si tenemos el mismo ritmo que los de delante. Vamos a esperar y ver, pero vamos a estar más arriba con suerte, así que vamos a tratar de atacar y ver si podemos engancharnos con algunos de esos chicos delante de nosotros"

Hamilton se mostró de acuerdo en que una parte del rendimiento de los neumáticos se debiera a un mapa aerodinámico más débil: "Nuestro coche ha sido impredecible en los últimos años, así que sí, es tratar de encontrar ese equilibrio ya que estás en el filo de la navaja todo el rato a través de las curvas"

"Sinceramente [no controlar ese 'filo de la navaja'], es probablemente lo más frustrante como piloto. Antes tenías un margen de trabajo mucho mayor. Entonces podías optimizar el equilibrio y tener un buen agarre durante toda la vuelta. Esto es sin duda lo que menos me gusta...".

Por último, admitió no tener respuesta a cómo cambia de comportamiento el Mercedes: "Bueno, esa es la cuestión: mira la Q2. Estaba a una décima y media, y era en plan '¿Qué demonios? No estoy lejos del Red Bull'. Está claro que creo que tenemos problemas con el coche. Sabemos que el equilibrio aerodinámico no está donde queremos que esté".