Alonso, sobre Hamilton: "No le sancionarán, porque no es español"

Llovía sobre mojado. Después de dos carreras consecutivas con sanciones al menos cuestionables a Fernando Alonso, la carrera sprint de este sábado en el GP de Miami 2024 de F1 volvió a dejar otro ejemplo de la inexplicable doble vara de medir de la FIA.

Lewis Hamilton tocó al asturiano en la primera curva, lo que acabó derivando en toques con Lance Stroll y Lando Norris, que abandonaron a las primeras de cambio. Y después de estropear la carrera de tres rivales, los comisarios ni siquiera anotaron el incidente.

Fernando Alonso no dejó escapar la oportunidad de señalar la nacionalidad de unos y otros ante los micrófonos de DAZN F1, donde cuando le preguntaron si creía que el inglés sería penalizado, declaró: "Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada, porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo de Norris, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente".

Resumiendo esa primera carrera corta del fin de semana para Aston Martin, aseguró que el único interés era acumular kilometraje y datos para el domingo, cuando se reparte el mayor número de puntos: "Bueno, nosotros no teníamos tampoco ningún interés en la sprint race, íbamos solo a comprobar la degradación y las cosas para mañana y al final lo hemos conseguido".

"Para nosotros esto es una sesión de libres más, no es realmente una carrera. O sea, que ahora empieza lo importante de la carrera, la clasificación y mañana las 57 vueltas, creo que podemos sacar una conclusión de este sprint de cara al parque cerrado que se abre ahora y a ver si podemos mejorar un poquito el coche".

Cuando le insistieron en si piensa que a él en esas circunstancias le habrían penalizado, dijo: "Bueno, hoy igual no es penalizado, pero a mí siempre me penalizan, por tanto hoy lo mismo. Estaba detrás de Ocon, podía quizás arriesgarme y adelantarle, pero lógicamente no me arriesgo para no ser penalizado. Así que intento completar la carrera, que son 19 vueltas, y volver al equipo para hablar de los cambios".

Esa última referencia iba sobre la lucha por la penúltima plaza, por la que luchó contra su excompañero Esteban Ocon, al que terminó pasando para ser penúltimo, antes de que una parada extra en boxes le bajara al último lugar y de que las sanciones de Kevin Magnussen le hicieran ser finalmente 17º.