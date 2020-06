Hamilton vuelve a subirse a un Fórmula 1 en Silverstone

Lewis Hamilton ha regresado al volante junto al equipo Mercedes este miércoles en Silverstone, completando una jornada de trabajo a bordo del Mercedes W09 de 2018, con el cual consiguió su quinto título mundial.

El británico afrontó una jornada condicionada inicialmente por el frío y el mal tiempo, rodando en principio sobre una pista húmeda cuando comenzaron a mejorar las condiciones, pero con neumáticos de lluvia antes de poder montar los slicks de Pirelli.

Hamilton compartió desde primera hora de la mañana en sus redes sociales contenido desde el circuito, mostrándose relajado y contento de regresar a su trabajo, después de varios días en los que ha hecho sentir su voz tras la muerte de George Floyd.

Las imágenes y vídeo del test: Vídeos y fotos: el primer F1 en pista desde la pretemporada

Para el británico, el miércoles en Silverstone ha servido como introducción a los protocolos a seguir por parte del personal de la Fórmula 1 en la nueva normalidad que vivirán a partir del inicio de la temporada en julio en Austria.

Todas las escuderías han recibido de la F1 un manual de cerca de 90 páginas con todas las medidas que deben seguir en todo momento durante los fines de semana de carrera y que afectan procedimientos habituales.

Mercedes ha tenido a toda su plana mayor en el circuito durante los dos días de pruebas y han simulado incluso los procedimientos de carrera, con miras a llegar lo mejor preparados posible al inicio de la defensa de sus mundiales.

"Cuando sales del garaje por primera vez, tienes ese cosquilleo, y no importa cuántos años lleves en esto, siempre sienta como una novedad. Es un coche antiguo, pero aun así va fantástico. Mi día comenzó en mojado, pero crecí en este tipo de climatología, así que estoy acostumbrado. Pude sacar buenas sensaciones del coche", comentó en su Instagram el piloto inglés.

"No me sentí como si llevase mucho tiempo fuera, y eso es positivo. Creo que siempre que te tomas un descanso tan grande, creo que fueron 103 días o algo así, siempre te preguntas si podrás seguir pilotando. Así que es positivo saber que puedo. Estoy listo, me siento bien".

"Hemos estado con el equipo de carreras y con los pilotos principalmente viendo cómo prepararnos para correr en Austria, asegurarnos de que todos los procedimientos para prevenir el riesgo de transmitir el virus pueden funcionar sin tener que trabajar en el monoplaza, algo que sí tendremos que hacer en las carreras", comentó Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista.

"Habréis visto mucha gente con mascarillas, lo hacemos cada vez que no podemos mantener la distancia de dos metros entre nosotros. Dentro y alrededor del garaje tenemos a todos separados para que haya distanciamiento. Obviamente, la parte difícil es cuando los mecánicos tienen que trabajar en el coche, ya que es más difícil mantener la distancia".

"Antes de llegar aquí a todo el equipo de carreras se le ha hecho la prueba, en este momento nadie tiene el virus y tenemos confianza en que con estos procedimientos podemos mantener al equipo seguro y ojalá la categoría pueda continuar su curso y cumplir con éxito con las carreras el próximo mes".

Se espera que la escudería Ferrari realice una prueba en los próximos días en Fiorano, pero la mayoría de equipos tendrán su primer contacto con la pista nuevamente en los entrenamientos libres del viernes 4 de julio, en el Gran Premio de Austria.